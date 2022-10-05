Yemenliler Mevlit Kandili kutlamasında yeşil ışıklarla süslenen araçlarıyla konvoy oluşturdu - Son Dakika
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Yemenliler Mevlit Kandili kutlamasında yeşil ışıklarla süslenen araçlarıyla konvoy oluşturdu

05.10.2022 12:32
Yemenliler Mevlit Kandili kutlamasında yeşil ışıklarla süslenen araçlarıyla konvoy oluşturdu

Yemenliler Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen Mevlit Kandili'ni başkent Sana'da coşkuyla kutladı.

Yemenliler Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen Mevlit Kandili'ni başkent Sana'da coşkuyla kutladı.

Sana'daki Seb'in Meydanı'nda toplanan Yemenliler, yeşil ışıklarla süsledikleri araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Araçların yanı sıra camilerin minareleri ve yollar da yeşil aydınlatmalarla süslendi.

Her yaştan Yemenlinin katıldığı kutlamada vatandaşlar ayrıca ellerinde Hazreti Muhammed'den övgüyle söz eden ışıklı levhalar taşıdı, ilahiler söyledi.

AA muhabirine konuşan Yemenlilerden Abdurrezzak el-İsa, ülkede yaşanan çatışmaların vatandaşları Mevlit Kandili'ni kutlamaktan alıkoymadığını belirtti.

Ülkedeki sorunlar ve çatışmalar nedeniyle ekonominin kötüleşmesine rağmen halkın çoğunun kutlamaya katıldığına işaret eden İsa, vatandaşların Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği günde ona olan sevgilerini gösterdiklerini söyledi.

Yemenliler her yıl hicri Rebiulevvel ayının başında sokakları ve dükkanları süsleyip düzenledikleri çeşitli törenlerle Mevlit Kandili'ni kutluyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemenliler Mevlit Kandili kutlamasında yeşil ışıklarla süslenen araçlarıyla konvoy oluşturdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yemenliler Mevlit Kandili kutlamasında yeşil ışıklarla süslenen araçlarıyla konvoy oluşturdu - Son Dakika
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