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Yemenliler, "Husilerin ihlallerine son verilmesi" talebiyle gösteri düzenledi - Son Dakika

Yemenliler, "Husilerin ihlallerine son verilmesi" talebiyle gösteri düzenledi

07.02.2022 23:23
Yemenliler, "Husilerin ihlallerine son verilmesi" talebiyle gösteri düzenledi

Yemen'de çatışmalar nedeniyle yaşadıkları yerleri terk ederek Marib'e göç edenler, Husilerin işlediği insan hakları ihlallerine ve katliama son verilmesi talebiyle gösteri yaptı.

Yemen'de çatışmalar nedeniyle yaşadıkları yerleri terk ederek Marib'e göç edenler, Husilerin işlediği insan hakları ihlallerine ve katliama son verilmesi talebiyle gösteri yaptı.

Ülkede en fazla iç göçmene ev sahipliği yapan Marib'deki Es-Suveyda Kampı'nda bir araya gelen Yemenliler, uluslararası toplumdan Husilerin işlediği suçlara engel olmasını istedi.

Balistik füzeler ve bomba yüklü İHA'larla Husiler tarafından hedef alındıklarını belirten göstericiler, uluslararası topluma bu ihlallerin durdurulması çağrısında bulundu.

Göstericiler, uluslararası toplumun katliamlar karşısındaki sessizliğini kınayarak, Marib, Taiz ve diğer vilayetlerde ağır suçlar işleyen Husi liderlerin savaş suçlusu olarak uluslararası mahkemelerde yargılanmasını ve en ağır cezaları almasını talep etti.

"Husiler terör örgütleri listesine alınsın"

Gösteride okunan bildiride, Husilerin terör örgütleri listesine alınması istenerek, "Husiler, sığınmacılara yönelik ihlallerini ve roketlerle hedef almayı sürdürmektedir. Örgütün terör örgütleri listesine alınmasını engelleyen bir durum yok." ifadeleri kullanıldı.

BM'ye bağlı kurumlara ve BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'ya seslenilen bildiride, Yemen halkının çektiği sıkıntıların hissedilmesi ve insani yardım çabalarının yoğunlaştırılması çağrısı yapıldı.

Bildiride, hükümetin de uluslararası kararların alınması için diplomatik kanallarla etkileşimini sürdürmesi, ekonomik ve insani yardım alanında sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.

Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'de yaşanan savaş nedeniyle Ocak 2022'de toplam 13 bin 140 kişinin, yaşadığı yerden ayrılarak daha güvenli bölgelere göç etmek zorunda kaldığını duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, yaklaşık 7 yıldır İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne oluyor.

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İnsan Hakları, Savaş, Yemen, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemenliler, 'Husilerin ihlallerine son verilmesi' talebiyle gösteri düzenledi - Son Dakika


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