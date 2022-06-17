Yemenliler, Husilerin "Taiz kentine uyguladığı ablukayı" protesto etti - Son Dakika
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Yemenliler, Husilerin "Taiz kentine uyguladığı ablukayı" protesto etti

17.06.2022 20:48
Yemenliler, Husilerin "Taiz kentine uyguladığı ablukayı" protesto etti

Yemen'in Taiz kentinde, Husilerin kente uyguladığı ablukanın kaldırılması için protesto düzenlendi.

Yemen'in Taiz kentinde, Husilerin kente uyguladığı ablukanın kaldırılması için protesto düzenlendi.

Aktivistlerin çağrısıyla Yemen hükümetinin kontrolündeki bölgede düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı.

Gösteride, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından nisan ayında ilan edilen ateşkesin "Taiz'in Aden, Hudeyde, Muha ve Sana yollarının açılması maddesinin uygulanması" çağrısı yapıldı.

Eyleme katılanlar, "Husiler ve kuşatma karşıtı kararlar nerede?", "Ey dünya ateşkes nerede?" ve "Husiler fitnenin başıdır" şeklinde sloganlar atarak, Husilerin yıllardır kenti abluka altında tutmasının ve ana yolları kapatmasının, bölge sakinlerinin çektiği insani sıkıntıları artırdığını vurguladı.

Taiz 7 yıldır Husi ablukası altında

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin güneybatısında yer alan, hükümet güçlerinin kontrolündeki Taiz'i yaklaşık 7 yıldır abluka altında tutuyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in ofisinden 25 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada, Yemen'de meşru hükümet ile Husiler arasında Taiz'e giden yolların açılması için müzakerelerin Ürdün'ün başkenti Amman'da başladığı belirtilmişti.

İnsan hakları kuruluşları ve hükümetin raporlarına göre Taiz'in Ağustos 2015'ten bu yana Husiler tarafından kuşatma altında tutulması, bölgedeki insani durumun daha da kötüleşmesine neden oluyor.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Yemen, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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