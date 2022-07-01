Yemenliler, Husilerin Taiz kentine uyguladığı ablukayı protesto etti - Son Dakika
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Yemenliler, Husilerin Taiz kentine uyguladığı ablukayı protesto etti

01.07.2022 20:41
Yemenliler, Husilerin Taiz kentine uyguladığı ablukayı protesto etti

Yemenliler, Husilerin Taiz kentine 7 yıldır uyguladığı ablukayı protesto için gösteri düzenledi.

Yemenliler, Husilerin Taiz kentine 7 yıldır uyguladığı ablukayı protesto için gösteri düzenledi.

Taiz kent merkezindeki Özgürlük Meydanı ve Akabetu Munif bölgesinde düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı.

Göstericiler, "Taiz kuşatmasını kırın", "Kuşatmayı tamamen kaldırmak vazgeçilemez insan hakkıdır" ve "Taiz kuşatması unutulmuş bir insani felakettir" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericilerden Abdurrahman el-Atvani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ateşkese rağmen kuşatmanın devam etmesinin, uluslararası tutumun zayıflığını ve Husilere etkili baskının yapılmadığını ortaya koyduğunu söyledi.

Atvani, Husilerin Taiz'e yönelik inatçılığına rağmen Yemen Başkanlık Konseyinin ateşkesin uzatılmasını onaylamasını "kara bir leke ve büyük bir hata" olarak nitelendirdi.

Taiz 7 yıldır Husi ablukası altında

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin güneybatısında yer alan, hükümet güçlerinin kontrolündeki Taiz'i yaklaşık 7 yıldır abluka altında tutuyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in ofisinden 25 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada, Yemen'de meşru hükümet ile Husiler arasında Taiz'e giden yolların açılması için müzakerelerin Ürdün'ün başkenti Amman'da başladığı belirtilmişti.

İnsan hakları kuruluşları ve hükümetin raporlarına göre Taiz'in Ağustos 2015'ten bu yana Husiler tarafından kuşatma altında tutulması, bölgedeki insani durumun daha da kötüleşmesine neden oluyor.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

Yemen hükümeti ve Husiler, BM girişimiyle 2 Nisan'dan itibaren iki ay boyunca hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul etmişti.

BM Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Haziran'da Yemen'deki tarafların ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiklerini bildirmişti.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Yemen, Güncel, Son Dakika

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