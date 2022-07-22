Yemenliler Husilerin Taiz kentine uyguladığı ablukayı protesto etti - Son Dakika
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Yemenliler Husilerin Taiz kentine uyguladığı ablukayı protesto etti

22.07.2022 20:08
Yemenliler Husilerin Taiz kentine uyguladığı ablukayı protesto etti

Yemenliler, Husilerin Taiz kentine 7 yıldır uyguladığı ablukayı protesto etmek için gösteri düzenledi.

Yemenliler, Husilerin Taiz kentine 7 yıldır uyguladığı ablukayı protesto etmek için gösteri düzenledi.

Aktivistlerin çağrısıyla Taiz kentindeki El-Hürriye Meydanı'nda düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı.

Yemen bayraklarının taşındığı gösteride, Husiler tarafından kapatılan Taiz'e giden yolların yeniden açılması istendi.

Göstericiler, "Nerde ateşkes?", "Husiler, fitnenin başı", "Ey BM elçisi, nerede karar?", "Taiz ablukayı kabul etmiyor" yazılı pankartlar açtı.

Taiz'deki siyasi aktivist Muhammed el-Mahmudi, yaptığı konuşmada, uluslararası toplumun sessizliğinin, kente giden yolların açılmasına ilişkin ateşkes maddesine uymaması noktasında Husilere cesaret verdiğini söyledi.

Mahmudi ayrıca Husileri "ileride askeri amaçlarla kullanılmak amacıyla tali yollar açmak ve Birleşmiş Milletler (BM) ile uluslararası toplumu aldatmaya çalışmakla" suçladı.

Husilerden ise söz konusu suçlamalara ilişkin bir yanıt gelmedi.

Taiz 7 yıldır Husi ablukası altında

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin güneybatısında yer alan, hükümet güçlerinin kontrolündeki Taiz'i yaklaşık 7 yıldır abluka altında tutuyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in ofisinden 29 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Yemen hükümeti ve Husiler ile Ürdün'ün başkenti Amman'da üç gün süren görüşmelerde Taiz ve diğer illere giden kapalı yolların aşamalı şekilde açılması önerisinin tartışıldığı bildirilmişti.

İnsan hakları kuruluşları ve hükümetin raporlarına göre Taiz'in Ağustos 2015'ten bu yana Husiler tarafından kuşatma altında tutulması, bölgedeki insani durumun daha da kötüleşmesine neden oluyor.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

Yemen hükümeti ve Husiler, BM girişimiyle 2 Nisan'dan itibaren iki ay boyunca hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul etmişti.

BM Özel Temsilcisi Grundberg, 2 Haziran'da Yemen'deki tarafların ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiklerini bildirmişti.

Hudeyde Limanı'nın açılması, Sana Havaalanı'ndan ticari uçuşların yeniden başlatılması ve Husilerin kuşatması altındaki Taiz'e giden yolların açılması, yürürlükteki ateşkesin öne çıkan maddeleri arasında yer alıyor.

YORUMLAR
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BM Özel Temsilcisi, Yemen'deki ateşkesin uzatılması için yoğun mesai harcıyor BM Özel Temsilcisi, Yemen'deki ateşkesin uzatılması için yoğun mesai harcıyor
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Yemen, Güncel, Son Dakika

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