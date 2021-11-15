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Yemenliler, savaşın olumsuz etkilerinden spor yaparak kurtulmaya çalışıyor - Son Dakika

Yemenliler, savaşın olumsuz etkilerinden spor yaparak kurtulmaya çalışıyor

15.11.2021 11:19
Yemenliler, savaşın olumsuz etkilerinden spor yaparak kurtulmaya çalışıyor

Yemenliler, yaklaşık yedi yıldır devam eden iç savaşın olumsuz psikolojik hasarlarından kurtulmak için sporun iyileştirici etkisinden istifade ediyor.

Yemenliler, yaklaşık yedi yıldır devam eden iç savaşın olumsuz psikolojik hasarlarından kurtulmak için sporun iyileştirici etkisinden istifade ediyor.

Ülkede 2014 yılında başlayan ve hala devam eden çatışmalar nedeniyle kulüpler, spor salonları ve toplu aktivitelerin yapıldığı merkezlerin çoğu kapılarını kapatmak zorunda kaldı.

Binlerce insanın hayatına mal olan, ülkede sosyal hayatı büyük ölçüde etkileyen kanlı çatışmalar, sağlık ve spor tesislerinin yüzde 50'sinden fazlasını yok etti.

Savaşın soğuk yüzünü gören, sevdiklerini ve sahip olduklarını kaybeden yüzlerce Yemenli, son zamanlarda savaşın sıkıntılarını bir nebze olsun unutmak için yeni bir yöntem deniyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren başkent Sana'daki parklara giden insanlar, burada grup egzersizlerine katılıyor.

Her yaştan Yemenlinin Sana'da halka açık bir parkta yürüyüş yaptığı, hafif ve orta dereceli fitness egzersizlerine katıldığı görülüyor. Soğuyan havaya rağmen katılımın her geçen gün artması, halkın rahatlamaya olan ihtiyacını ve sosyal yaşam özlemini gözler önüne seriyor.

Sabah egzersizleri, bir girişimle başladı

Halk tarafından büyük ilgi gören sabah egzersizleri uygulaması ise ilk olarak "En İyi Takım" adlı bir girişim öncülüğünde başlatıldı.

Sana'da bir grup Yemenli tarafından başlatılan ve ücretsiz olan girişimin, egzersizi teşvik etme ve sağlıklı yaşam hedefleri bulunuyor.

Takımın kurucusu Naci Ebu Hatim AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu girişimin Sana ve çevre illerdeki Yemenliler arasında büyük ilgi gördüğünü belirtti.

"Halihazırda, başlattığımız etkinliğe çok uzak bölgelerden katılım oluyor. Bu da bizi Sana'nın güneydoğusundaki En-Nahda, Nadi el-Medine ve Daris mahallelerinde de benzer girişimler başlatmaya sevk etti." diyen Ebu Hatim, savaşın dayattığı zorlukların üstesinden gelmek için "En İyi Takım" girişimini, "Herkes İçin Spor" sloganıyla diğer mahalle ve şehirlere de taşımak istediklerini anlattı.

Sana'da havanın soğumasına rağmen sabah egzersizlerine katılanların sayısının gün geçtikçe arttığını, halihazırda sayının 300'den fazla olduğunu belirten Ebu Hatim, "Sana'daki Devrim Parkı, artan sayıyı karşılamak için küçük kalıyor. Daha geniş bir açık alan arıyoruz." ifadesini kullandı.

"Düzenli spordan sonra sağlığım ve psikolojik durumum düzeldi"

Sabah egzersizlerine katılan Yemenli Abdullah Safani, girişim fikrinin her yaştan Yemenliyi spor yapmaya teşvik ettiğini aktardı.

"Girişime katılanlar, yedi yıl önce başlayan kanlı savaştan bize miras kalan psikolojik etkilerden, depresyondan ve yoksulluktan kaçmak için spor yapmaya başladı." şeklinde konuşan Safani, şunları kaydetti:

"Depresyona girmiş ve içe kapanık biri olmuştum. Bu da yüksek tansiyon olarak sağlığıma yansıdı. Ama düzenli spordan sonra sağlığım ve psikolojik durumum yavaş yavaş düzeldi."

Yemenliler, savaşın olumsuz etkilerinden spor yaparak kurtulmaya çalışıyor
Yemenliler, savaşın olumsuz etkilerinden spor yaparak kurtulmaya çalışıyor
Yemenliler, savaşın olumsuz etkilerinden spor yaparak kurtulmaya çalışıyor
Yemenliler, savaşın olumsuz etkilerinden spor yaparak kurtulmaya çalışıyor
Yemenliler, savaşın olumsuz etkilerinden spor yaparak kurtulmaya çalışıyor

Fitnes, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemenliler, savaşın olumsuz etkilerinden spor yaparak kurtulmaya çalışıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yemenliler, savaşın olumsuz etkilerinden spor yaparak kurtulmaya çalışıyor - Son Dakika
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