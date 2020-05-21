Yemenliler, Türkiye'nin Libya müdahalesi ile Yemen'deki Arap Koalisyonunu kıyaslıyor - Son Dakika

Yemenliler, Türkiye'nin Libya müdahalesi ile Yemen'deki Arap Koalisyonunu kıyaslıyor

Yemenli Analist Halid Aklan, Türkiye'nin Libya müdahalesi ile Arap Koalisyonunun Yemen'e müdahalesini kıyaslayarak, "Türkiye Libya'da bir çocuk dahi öldürdü mü?

Yemenliler, Türkiye'nin Libya müdahalesi ile Yemen'deki Arap Koalisyonunu kıyaslıyor, System.String[]

Yemenli Analist Halid Aklan, Türkiye'nin Libya müdahalesi ile Arap Koalisyonunun Yemen'e müdahalesini kıyaslayarak, "Türkiye Libya'da bir çocuk dahi öldürdü mü? BAE ve Suudi liderliğindeki koalisyon 5 yıllık süreçte Yemen'de aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da olduğu binlerce masum insanı öldürdü" dedi.


Yemenliler, Yemen'de meşru hükümete destek amacıyla operasyon başlatan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) müdahalesi ile Türkiye'nin Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan meşru hükümetine desteği kıyaslıyor. Yemenli analist Halid Aklan, Suudi Arabistan ve BAE'nin Yemen'de binlerce kişiyi katlettiğini dile getirerek, "Türkiye Libya'da bir çocuk dahi öldürdü mü" diye konuştu.


Analist Halid Aklan, Yemen'de savaş 6. yılına girerken meşru hükümetin varlığının zayıfladığına vurgu yaparak Türkiye'nin destek verdiği meşru Libya hükümetinin ise kısa bir sürede önemli askeri kazanımlar elde ettiğine dikkat çekti. Aklan, Arap koalisyonunun Yemen'de 26 Mart 2015 tarihinde başlattığı Kararlılık Fırtınası operasyonunun asıl hedefinin, Yemen halkının demokrasi ve siyasi çoğulculuk temelinde inşa etmek istediği devlet sistemini yıkmak olduğunu belirtti. Aklan, koalisyonun meşru hükümeti destekleme konusunda hiçbir zaman samimi olmadığını ifade etti.


Aklan, "Türkiye ile Arap Koalisyonunu karşılaştıracak olursak Türkiye'nin Libya müdahalesi başkentin Körfez destekli darbecilerin eline düşmesini engellemeye çalışıyor. Türkiye Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yaptığı açık bir anlaşma çerçevesinde müdahalesini gerçekleştirdi. Türkiye müdahalenin henüz başlangıcında olmasına rağmen askeri alanda önemli başarılara imza atıldı. Ancak BAE ve Suudi Arabistan'ın müdahalesi Yemen'e sadece felaket ve yıkım getirdi" şeklinde konuştu.


"Türkiye Libya hükümetine müdahale etmedi, darbe girişimini engellemeye çalıştı"


Analist Aklan Arap Koalisyonunun müdahalesi ile Yemen'de meşru hükümetin etkisiz hale getirildiğini dile getirerek, "Yemen hükümetine görevini yapması için geçici başkent Aden'e bile girişine izin verilmiyor. Yemen hükümeti Riyad'da adeta tutsak ve zorunlu ikameye tabi tutuldu. Ancak Türkiye Libya hükümetine müdahale etmedi. Hükümet başkanı Serrac'ı gözaltına almadı. Askeri atamalar yapmadı. Buna karşılık Türkiye meşru Libya hükümetine ülkenin istikrarını bozmaya çalışan darbe girişimini engellemeye çalıştı. Ancak BAE ve Suudi Arabistan ülkenin bütünlüğünü bozmaya çalışan milislere destek verdi" dedi.


"Arap Koalisyonu binlerce masum sivili katletti"


BAE ve Suudi Arabistan'ın Yemen'de hem sivillere hem askeri bölgelere yönelik gerçekleştirdiği saldırıları hatırlatan Aklan, "BAE ve Suudi liderliğindeki koalisyon 5 yıllık süreçte gerek hava saldırıları gerekse uyguladığı abluka sebebiyle Yemen'de aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da olduğu binlerce masum insanı öldürdü. Ülkenin alt yapısı tamamen çökertildi. Bununla birlikte bu felaket hala devam ediyor" diye konuştu.


"Türkiye Libya'da bir çocuk dahi öldürdü mü? Körfez destekli isyancılar, şehirleri ve sivilleri sürekli bombalıyor"


Türkiye'nin askeri müdahalesi ile Libya'daki dengenin tamamen değiştiğinin altını çizen klan, "Türkiye Libya'da bir çocuk dahi öldürdü mü? Türk uçakları Libya'da şehirleri ya da sivilleri bombaladı mı? Herhangi bir çocuk ya da sivil öldü mü? Bu sorunun cevabını tüm dünya biliyor. Ancak Körfez destekli isyancılar, şehirleri ve sivilleri sürekli bombalıyor" diye konuştu.


Analist Aklan, BAE ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'de hükümetin zaferini istemediğini ifade etti. - SANA

Türkiye, Yemen, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 05:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Yemenliler, Türkiye'nin Libya müdahalesi ile Yemen'deki Arap Koalisyonunu kıyaslıyor - Son Dakika

Son Dakika

Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım İzmir'de yine cami minarelerinden müzik yayını yapıldı Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 32'ye yükseldi Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz Bakanlık seyahat izni verdi, otogarda yolcu kapma yarışı başladı Üçüncü kattan inerken tutunduğu halat kopan hırsız hayatını kaybetti Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz Husumetli 3 kişi, kadın çağırdıkları günlük kiralık dairede karşılaşınca silahlar konuştu Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor İzmir'de cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalınmasıyla ilgili CHP'li eski il başkan yardımcısı gözaltına alındı 150 tavuğu telef eden tilki, "Battal Gazi" taktiğiyle yakalandı
Luis Suarez'den Lautaro Martinez uyarı: Barcelona'ya sakın gelme Luis Suarez'den Lautaro Martinez uyarı: Barcelona'ya sakın gelme         
23:41
Fatih Terim, Alman ekibi Hannover'in istediği Ali Yavuz Kol'un transferini veto etti Fatih Terim, Alman ekibi Hannover'in istediği Ali Yavuz Kol'un transferini veto etti         
23:19
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu         
23:17
İngiltere, 20 dakikada sonuç veren koronavirüs testleri denemeye başladı İngiltere, 20 dakikada sonuç veren koronavirüs testleri denemeye başladı         
22:53
Galatasaraylı Belhanda'ya Araplardan sonra Real Betis ve Sevilla da talip oldu Galatasaraylı Belhanda'ya Araplardan sonra Real Betis ve Sevilla da talip oldu         
22:43
İspanya La Liga'da maçlar 12 Haziran'da başlayacak İspanya La Liga'da maçlar 12 Haziran'da başlayacak         
22:20
Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme         
22:00
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Fransız ekibi Toulouse'a başkan oluyor Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Fransız ekibi Toulouse'a başkan oluyor         
21:59
İzmir'de yine cami minarelerinden müzik yayını yapıldı İzmir'de yine cami minarelerinden müzik yayını yapıldı         
21:39
Ekrem İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu, "Nurettin Sözen'le aynı kaderi mi paylaşacaksınız?" sorusuna yanıt verdi: Maraton koşacağım         
21:38
Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma: Beşiktaş'a geri dönmek istiyorum Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma: Beşiktaş'a geri dönmek istiyorum         
21:29
Bakan Ersoy yeni yol haritasını açıkladı: Bayramdan sonra İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin belgesi oluşturulacak Bakan Ersoy yeni yol haritasını açıkladı: Bayramdan sonra İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin belgesi oluşturulacak         
21:20
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 32'ye yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 32'ye yükseldi         
21:10
Hadise, Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara hem İngilizce hem Türkçe tepki gösterdi Hadise, Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara hem İngilizce hem Türkçe tepki gösterdi         
21:08
Eski Galatasaraylı teknik direktör Mancini: Ben geldiğimde kimse milli takımı çalıştırmak istemiyordu Eski Galatasaraylı teknik direktör Mancini: Ben geldiğimde kimse milli takımı çalıştırmak istemiyordu         
21:03
Barcelona Inter'e Lautaro Martinez için 7 futbolcu önerecek Barcelona Inter'e Lautaro Martinez için 7 futbolcu önerecek         
20:40
Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı yapılabilecek! 54 firmaya yetki verildi Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı yapılabilecek! 54 firmaya yetki verildi         
20:25
Testleri negatif çıkan ünlü Youtuber grubu Kafalar, karantinadan çıktı Testleri negatif çıkan ünlü Youtuber grubu Kafalar, karantinadan çıktı         
20:22
Erman Toroğlu'dan küme düşme kuralının kalkmasını isteyenleri kızdıracak yorum: Bu kulüplere emzik versinler Erman Toroğlu'dan küme düşme kuralının kalkmasını isteyenleri kızdıracak yorum: Bu kulüplere emzik versinler         
20:09
Son Dakika: 65 yaş ve üzeri ile refakatçileri de dahil 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi Son Dakika: 65 yaş ve üzeri ile refakatçileri de dahil 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi         
20:07
6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu 6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu         
19:59
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den HES kodu açıklaması: Kontrollü sosyalleşmeye önemli katkısı olacak Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den HES kodu açıklaması: Kontrollü sosyalleşmeye önemli katkısı olacak         
19:50
Yabancı uyruklu iki sevgili evde ölü bulundu! Bıraktıkları mektupta birlikte gömülmek istediklerini yazdılar Yabancı uyruklu iki sevgili evde ölü bulundu! Bıraktıkları mektupta birlikte gömülmek istediklerini yazdılar         
19:43
İzmir'de cami hoparlörlerinden İzmir'de cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalınmasıyla ilgili CHP'li eski il başkan yardımcısı gözaltına alındı         
19:43
Ayşenur Arslan, 19 Mayıs'ta TRT'nin yaptığı hatayı eleştirirken kendisi de yanlış söyledi Ayşenur Arslan, 19 Mayıs'ta TRT'nin yaptığı hatayı eleştirirken kendisi de yanlış söyledi         
19:40
Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi         
19:20
Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın menajeri: Gündemimizde transfer konuları yoktur Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın menajeri: Gündemimizde transfer konuları yoktur         
19:19
Meteroloji'den İstanbul'un da içinde olduğu 5 il için kuvvetli yağış uyarısı Meteroloji'den İstanbul'un da içinde olduğu 5 il için kuvvetli yağış uyarısı         
19:17
Trump, koronavirüse karşı kullandığı sıtma ilacını bırakacağını duyurdu Trump, koronavirüse karşı kullandığı sıtma ilacını bırakacağını duyurdu         
19:08
Sosyal medyada koronavirüs provokasyonu yapan 510 kişi yakalandı Sosyal medyada koronavirüs provokasyonu yapan 510 kişi yakalandı         
19:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2020 23:48:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yemenliler, Türkiye'nin Libya müdahalesi ile Yemen'deki Arap Koalisyonunu kıyaslıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]