Yemenlilerden, Hudeyde'de yaşanan sürpriz çekilmelere ilişkin soruşturma çağrısı - Son Dakika

Yemen'in Hudeyde vilayetinden aktivist, siyasi ve askerlerden oluşan bir grup, hükümete bağlı Ortak Askeri Güçlerin, vilayetin bazı bölgelerinden çekilmesi olayına ilişkin soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Yemen'de devrik lider Ali Abdullah Salih karşıtı gösterilerin yapıldığı 2011 yılında ortaya çıkan ve Hudeydeli aktivist, siyasi ve askerlerden oluşan Barışçıl Tuhami Hareketi'nden konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Ortak Askeri Güçlerin, stratejik öneme sahip bölgelerden çekilmesinin büyük bir şaşkınlığa neden olduğu belirtilen açıklamada, "Hudeyde halkına yönelik insani yansımaları hesaba katılmadığı için gerekliliği veya gerekçesi ne olursa olsun bu ani çekilmeyi kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine, yaşananlara ilişkin soruşturma başlatması çağrısında bulunuldu.

Ortak Askeri Güçler

Yemen'de hükümete bağlı Ortak Askeri Güçler, ülkenin batısındaki Hudeyde vilayetinde Husi milislerle mücadele edilmesi için Temmuz 2019'da kuruldu.

Söz konusu askeri güçler; Amalika Tugayları, Tihamiye Tugayları ve Ulusal Direniş Güçlerinden oluşuyor.

Yemen basını, Ortak Askeri Güçlerin Birleşik Arap Emirlikleri'nden mali ve askeri yönden destek aldığını belirterek, Savunma Bakanlığının kontrolünde olmadığını iddia ediyor.

Yemen'de hükümete bağlı güçlerin Hudeyde'den çekilmesi

Yemen'de 11 Kasım'da hükümete destek veren 5, 6 ve 21. Amalika Tugaylarının ülkenin batı sahilinde Husilerle temas hattının ön cephelerinden Hudeyde'nin 163 kilometre güneyindeki Hoha kentine, 1. tugayın ise ülkenin güneyindeki Aden iline bağlı Bir Ahmed bölgesine çekildiği belirtilmişti. 12 Kasım'da ise Husilerin, Hudeyde iline bağlı Tuhayta kentini ele geçirdiği bildirilmişti.

Yemen hükümetine destek veren Ortak Askeri Güçlerin yaptığı yazılı açıklamada, çekilmenin gerçekleştiği bölgelerin, Stockholm Anlaşması hükümleri gereğince silahtan arındırılmış ve siviller için güvenli bölgeler olduğu ifade edilmişti.

Yemen hükümetine bağlı SABA haber ajansı ise Batı sahilinde yaşananların hükümetin bilgisi dahilinde olmadığını ve önceden komitedeki hükümet grubuyla koordinasyon kurulmadığını açıklamıştı.