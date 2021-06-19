Yemenlilerin artan yolsuzluk ve hayat pahalılığına karşı gösterileri devam ediyor

Yemen'in güneyindeki Taiz vilayetinde yüzlerce kişinin yolsuzluk ve hayat pahalılığını protestoları devam ediyor.

Yemen'in güneyindeki Taiz vilayetinde yüzlerce kişinin yolsuzluk ve hayat pahalılığını protestoları devam ediyor. Aktivistlerin çağrısı üzerine Taiz'deki yerel yönetim binası önünde bir araya gelen Yemenliler, kılınan cuma namazının ardından hayat pahalılığı ve yolsuzluk karşıtı gösteri düzenledi. Halkın karşı karşıya kaldığı ekonomik krize sebep olanların hesap vermesini isteyen göstericiler, yolsuzluk konusundaki sessizliğini koruyan Taiz kenti yöneticilerini eleştiren sloganlar attı.

Yolsuzluk, Yemen, Cuma, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Yemenlilerin artan yolsuzluk ve hayat pahalılığına karşı gösterileri devam ediyor - Son Dakika

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