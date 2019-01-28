Son Dakika Haberleri: Yemi Aç Kalan İneklerini Beslemek Çaldığını Söyledi, Serbest Kaldı

Yemi Aç Kalan İneklerini Beslemek Çaldığını Söyledi, Serbest Kaldı

15 dakika önce

KIRKLARELİ'de hayvan besiciliği yapan R.H., aç kalan hayvanlarını beslemek için 140 TL değerinde, 2 çuval yem çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Yemi Aç Kalan İneklerini Beslemek Çaldığını Söyledi, Serbest Kaldı, System.String[]
KIRKLARELİ'de hayvan besiciliği yapan R.H.,  aç kalan hayvanlarını beslemek için 140 TL değerinde, 2 çuval yem çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Mahkemece serbest bırakılan R.H., "Param olmadığı için ineklerime yem alamıyordum. Ben de çuvallar içinde yemleri görünce, aç kalan hayvanlarımı beslemek için çaldım" dedi.

Kırklareli'nin Akalar Mahallesi'nde büyükbaş hayvan besiciliği yapan F.E., kent merkezi dışındaki ahırında bulunan hayvanlarını beslemek için yem satın aldı. Bu yemleri doldurduğu çuvalları ise oturduğu apartmanın bodrum katına bıraktı.  Bir gün sonra almaya gittiği 140 TL değerindeki yemin, bodrum katının camları kırılarak çalındığını gördü. F.E. durumu polise bildirdi.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, MOBESE kameralarından hırsızlık olayını R.H.nin yaptığını belirledi. Gözaltına alınan R.H. sevk edildiği adliyede, "Param olmadığı için ineklerime yem alamıyordum. Ben de çuvallar içinde yemleri görünce aç kalan hayvanlarımı beslemek için çaldım" diye idafe verdi. R.H. mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - Kırklareli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:37 Kaynak: DHA

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