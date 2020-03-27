Yemin Dizisi 215. Bölüm Fragmanı - Son Dakika
Son Dakika TV Yemin Dizisi 215. Bölüm Fragmanı - Son Dakika

Yemin Dizisi 215. Bölüm Fragmanı

14 dakika önce

Kanal 7'nin sevilen günlük dizisi Yemin 26 Mart Perşembe günü yayınlanacak olan 215. bölüm fragmanıyla izle7.com'da. Cavidan Gülsüm'den kurtulmak için Talaz'dan yardım ister. Gülsüm ise ablası sandığı Reyhan'ı Cavidan'dan korumaya çalışır.Yemin 215. Bölüm (2. Sezon) Reyhan test sonucunu görmemiştir.

Kanal 7'nin sevilen günlük dizisi Yemin 26 Mart Perşembe günü yayınlanacak olan 215. bölüm fragmanıyla izle7.com'da. Cavidan Gülsüm'den kurtulmak için Talaz'dan yardım ister. Gülsüm ise ablası sandığı Reyhan'ı Cavidan'dan korumaya çalışır.

Yemin 215. Bölüm (2. Sezon)             Reyhan test sonucunu görmemiştir. Öte yandan Cavidan, Gülsüm'den kurtulmak için Talaz'dan yardım isterken yine dört ayağının üstüne düşer. Gülsüm de boş durmaz ve Cavidan'ın foyasını meydana çıkartıp Reyhan'ı korumanın yollarını arar. Cavidan mı yoksa Gülsüm mü başarılı olacak? Velayet davası sonuçlanır ve artık Masal hep babasıyla kalacaktır. Öte yandan Oya'nın Narin'e olan baskısı daha da artar. Narin'den, bir an evvel Kemal ile konuşup boşanmak istediğini söylemesini ister. Kemal tam her şey yoluna giriyor düşüncesindeyken Narin içi kan ağlayarak boşanmak istediğini söyleyebilecek mi?

Aşkları için artık daha büyük savaşlar vermesi gereken iki gencin destansı aşk hikayesi hafta içi her gün 20: 00'de Kanal 7 ekranlarında…

Künye: Oyuncular: Özge Yağız, Gökberk Demirci, Can Verel, Munise Özlem, Gül Arcan Gürses, Berkant Müftüler, Ceyda Olguner, Cansın Mina Gür, Tuğçe Ersoy Kacarski, Derya Kurtuluş Oktar, Mustafa Şimşek, Sıla Türkoğlu, Esra Demir Çoban, Yağmur Akdağ, Ali Dereli, Barış Gürses, Tuğgül Küçükoğlu, Can ÇağlarYönetmenler: Ayhan Özen, Serkan MutYardımcı Yönetmen: Kubilay KoçakGörüntü Yönetmeni: Ömer YılmazProje-Hikaye: Nazmiye YılmazYapım: Karamel YapımUygulayıcı Yapımcı: Armağan PertezMüzik: MinörSanat Yönetmeni: Müslüm ÇalasınKostüm Sorumlusu: Nezahat Terzi

Yemin Dizisi 215. Bölüm Fragmanı

Kanal 7, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:46 

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