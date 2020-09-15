Yemin Dizisi 252. Bölüm Fragmanı - Son Dakika

Yemin Dizisi 252. Bölüm Fragmanı

Kanal 7'nin sevilen günlük dizisi Yemin 15 Eylül Salı günü yayınlanacak olan 252. bölüm fragmanıyla izle7.com'da. Yarım kalan aşkın ardından savrulan Emir'in öyküsü hafta içi her gün 20: 45'te Yemin ile Kanal 7'de.

Kanal 7'nin sevilen günlük dizisi Yemin 15 Eylül Salı günü yayınlanacak olan 252. bölüm fragmanıyla izle7.com'da. Yarım kalan aşkın ardından savrulan Emir'in öyküsü hafta içi her gün 20: 45'te Yemin ile Kanal 7'de… Yönetmenler: Yasemin Türkmenli, Serkan MutGörüntü Yönetmeni: Vedat Aydın, Koray Ocak Proje-Hikaye: Nazmiye YılmazOyuncular: Gökberk Demirci, Cansu Tuman, Can Verel, Yaghmur Shahbazova, Cansın Mina Gür, Gül Arcan, Berkant Müftüler, Ceyda Olguner,Melahat Abbasova, Elif Özkul, Gözde Gündüzlü,, Hülya Aydın, Derya Kurtuluş, Mustafa Şimşek, Esra Çoban, Barış Gürses, Can Çağlar,Miran Efe Achylov Senaryo: Başak Yazı OdasıYapım: Karamel YapımMüzik: MinörSanat Yönetmeni: Müslüm ÇalaşınKostüm Sorumlusu: Ceyda Koçlar

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