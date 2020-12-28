Kanal 7'nin sevilen günlük dizisi Yemin 2 Ocak Cumartesi günü yayınlanacak olan 299. bölüm fragmanıyla izle7.com'da.
Yarım kalan aşkın ardından savrulan Emir'in öyküsü Yemin Kanal 7'de…
Yönetmenler: Yasemin Türkmenli, Serkan Mut
Görüntü Yönetmeni: Vedat Aydın, Koray Ocak
Proje-Hikaye: Nazmiye Yılmaz
Oyuncular: Gökberk Demirci, Cansu Tuman, Can Verel, Yaghmur Shahbazova, Cansın Mina Gür, Gül Arcan, Berkant Müftüler, Ceyda Olguner,Melahat Abbasova, Elif Özkul, Gözde Gündüzlü,, Hülya Aydın, Derya Kurtuluş, Mustafa Şimşek, Esra Çoban, Barış Gürses, Can Çağlar,Miran Efe Achylov
Senaryo: Başak Yazı Odası
Yapım: Karamel Yapım
Müzik: Minör
Sanat Yönetmeni: Müslüm Çalaşın
Kostüm Sorumlusu: Ceyda Koçlar
Son Dakika › TV › Yemin Dizisi 299. Bölüm Fragmanı - Son Dakika