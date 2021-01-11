Yemin Dizisi 302. Bölüm Fragmanı - Son Dakika

Yemin Dizisi 302. Bölüm Fragmanı

Kanal 7'nin sevilen günlük dizisi Yemin 10 Ocak Pazar günü yayınlanacak olan 302. bölüm fragmanıyla izle7.com'da.Yarım kalan aşkın ardından savrulan Emir'in öyküsü Yemin Kanal 7'de.

Kanal 7'nin sevilen günlük dizisi Yemin 10 Ocak Pazar günü yayınlanacak olan 302. bölüm fragmanıyla izle7.com'da. Yarım kalan aşkın ardından savrulan Emir'in öyküsü Yemin Kanal 7'de… Yönetmenler: Yasemin Türkmenli, Serkan Mut Görüntü Yönetmeni: Vedat Aydın, Koray Ocak Proje-Hikaye: Nazmiye Yılmaz Oyuncular: Gökberk Demirci, Cansu Tuman, Can Verel, Yaghmur Shahbazova, Cansın Mina Gür, Gül Arcan, Berkant Müftüler, Ceyda Olguner,Melahat Abbasova, Elif Özkul, Gözde Gündüzlü,, Hülya Aydın, Derya Kurtuluş, Mustafa Şimşek, Esra Çoban, Barış Gürses, Can Çağlar,Miran Efe Achylov Senaryo: Başak Yazı Odası Yapım: Karamel Yapım Müzik: Minör Sanat Yönetmeni: Müslüm Çalaşın Kostüm Sorumlusu: Ceyda Koçlar

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