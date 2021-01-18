Yemin Dizisi 304. Bölüm Fragmanı - Son Dakika

Kanal 7 'nin sevilen günlük dizisi Yemin 17 Ocak Pazar günü yayınlanacak olan 304. bölüm fragmanıyla izle7.com'da.

Son dakika! İstanbul'da yeniden başlayan kar ve buzlanma nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 85'i buldu

Son Dakika! 2020 bütçe açığı hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleşti