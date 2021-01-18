Yemin Dizisi 304. Bölüm Fragmanı - Son Dakika

Yemin Dizisi 304. Bölüm Fragmanı

18.01.2021 09:43

Kanal 7'nin sevilen günlük dizisi Yemin 17 Ocak Pazar günü yayınlanacak olan 304. bölüm fragmanıyla izle7.com'da.Yarım kalan aşkın ardından savrulan Emir'in öyküsü Yemin Kanal 7'de.

Kanal 7'nin sevilen günlük dizisi Yemin 17 Ocak Pazar günü yayınlanacak olan 304. bölüm fragmanıyla izle7.com'da.

Yarım kalan aşkın ardından savrulan Emir'in öyküsü Yemin Kanal 7'de…

Yönetmenler: Yasemin Türkmenli, Serkan Mut

Görüntü Yönetmeni: Vedat Aydın, Koray Ocak

Proje-Hikaye: Nazmiye Yılmaz

Oyuncular: Gökberk Demirci, Cansu Tuman, Can Verel, Yaghmur Shahbazova, Cansın Mina Gür, Gül Arcan, Berkant Müftüler, Ceyda Olguner,Melahat Abbasova, Elif Özkul, Gözde Gündüzlü,, Hülya Aydın, Derya Kurtuluş, Mustafa Şimşek, Esra Çoban, Barış Gürses, Can Çağlar,Miran Efe Achylov

Senaryo: Başak Yazı Odası

Yapım: Karamel Yapım

Müzik: Minör

Sanat Yönetmeni: Müslüm Çalaşın

Kostüm Sorumlusu: Ceyda Koçlar

Yemin Dizisi 304. Bölüm Fragmanı
Yemin Dizisi 304. Bölüm Fragmanı

Vedat Aydın, Kanal 7, Pazar, Ocak, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Yemin Dizisi 304. Bölüm Fragmanı - Son Dakika


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