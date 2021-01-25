Yemin Dizisi 307. Bölüm Fragmanı - Son Dakika

Kanal 7 'nin sevilen günlük dizisi Yemin 30 Ocak Cumartesi günü yayınlanacak olan 307. bölüm fragmanıyla izle7.com'da.

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