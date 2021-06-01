Yemin Dizisi 342. Bölüm Fragmanı - Son Dakika

Kanal 7 'nin sevilen günlük dizisi Yemin 30 Mayıs Pazar günü yayınlanacak olan 342. bölüm fragmanıyla izle7.com'da.

Kız arkadaşının uçuşunu engellemek için bomba ihbarında bulunmuş

Esnafa 6 ayı geri ödemesiz 200 bin liraya kadar verilecek Nefes Kredisi'nde başvurular başladı

Kaza mı intihar mı? Apartmanın 5. katından düşen adam öldü

Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi

Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı