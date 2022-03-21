Yemin Dizisi 413. Bölüm Fragmanı - Son Dakika
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Yemin Dizisi 413. Bölüm Fragmanı

21.03.2022 10:43

Kanal 7 ekranlarının sevilen yerli dizisi Yemin 20 Mart Pazar günü yayınlanacak olan 413. bölüm fragmanıyla izle7.com'da.Kanal 7 ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Yemin, dördüncü sezonuyla izleyici karşısına çıkacak.

Kanal 7 ekranlarının sevilen yerli dizisi Yemin 20 Mart Pazar günü yayınlanacak olan 413. bölüm fragmanıyla izle7.com'da.

Kanal 7 ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Yemin, dördüncü sezonuyla izleyici karşısına çıkacak. Yemin dizisi Cumartesi- Pazar ise 19.00'da yeni bölümleriyle Kanal 7 ekranlarında olacak.

Yaşadığı zorlukları geride bırakmaya çalışan Emir, yeni bir hayata adım atar. Oğlu Yiğit'le birlikte ailesini de alıp şehirden uzak bir çiftliğe yerleşir. Emir, eski hesapların tümünü kapatmış dingin bir hayat sürmektedir. Kentten uzak yeni çiftlik hayatı, baba oğul arasında çok güçlü bir bağ oluşturmuştur. Yiğit doğa ile haşır neşir, mutlu bir çocuktur.

"PERİ KIZI"

Emir ve Tarhun ailesinin sakin hayatları, dünyalarına giren bir "Peri Kızı" ile değişir. Çocukluğu işkencelerle geçen, bu yüzden insanlara yaklaşmaktan ürken bu peri kızının yolu Emir ile kesiştiğinde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Emir hayatını alt üst eden bu yabani kızla nasıl baş edecektir? Gülperi, hiç bilmediği bu yabancı dünyaya ayak uydurabilecek midir?

Öte yandan Narin ile Kemal, Hikmet'in yadigarı Tarhun Konağı'na yerleşmişlerdir. Geçen zamanda büyük badireler atlatan iki aşığın artık aşklarını doyasıya yaşadıkları mutlu, huzurlu bir yuvaları vardır. Kemal, holdingdeki görevine geri dönmüş, Narin ise mesleğini başarıyla sürdürmeye devam etmektedir. Ne var ki; Narin'in gireceği zor bir ameliyat, sakin geçen onca yıldan sonra bazı taşları yerinden oynatır. Narin ile Kemal'in aşkını yeni, zorlu bir sınav beklemektedir.

Dördüncü sezonda Yemin izleyicilerini hangi sürprizler bekliyor? Yemin dizisi Cuma 21: 15'te, Cumartesi-Pazar 19: 00'da yeni bölümleriyle Kanal 7 ekranlarında…

Künye;

Yönetmenler: Hakan Arslan – Reyhan Pekar

Görüntü Yönetmeni: Mustafa Sinan Onur – Ferhat Özyurt

Proje-Hikaye: Nazmiye Yılmaz

Oyuncular: Gökberk Demirci, Setenay Süer, Can Verel, Yaghmur Shahbazova, Ahmet Ömer Akıner, Gül Arcan, Büşra Oğur, Nevzat Yılmaz, Melahat Abbasova, Gözde Gündüzlü, Derya Kurtuluş, Esra Çoban, Barış Gürses, Yiğit Arslan, Korkut Çözer, Hatice Öztürk

Senaryo: Başak Yazı Odası

Yapım: Karamel Yapım

Müzik: Minör

Sanat Yönetmeni: Müslüm Çalaşın

Kostüm Tasarım: Gerçek Bitmez

Yemin Dizisi 413. Bölüm Fragmanı

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Cumartesi, Kanal 7, Pazar, Mart, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Yemin Dizisi 413. Bölüm Fragmanı - Son Dakika


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