Yemin dizisinin Oya'sı Gözde Gündüzlü organik tarım meraklısı çıktı

Gözde Gündüzlü, "Çekim takvimimiz çok yoğun. Boş günlerimi böyle doğal ortamlarda geçirmek bana enerji veriyor" dedi.

'MUTLULUĞUN SIRRI DOĞAL YAŞAMDA GİZLİ'

Uzun süredir yoga da yaptığını belirten oyuncu, "Gülen, hayata pozitif bakan insanlarla yaşam sürmekten keyif alıyorum. Onun sırrı da bana göre doğal yaşamda. Doğa da bizi mutlu edecek ve enerjimizi yükseltecek her şey mevcut" diye konuştu.

'HEYECANLI BÖLÜMLER GELİYOR'

Dizisinin 3 sezondur çok güzel devam ettiğini belirten oyuncu, ilerleyen zamanlarda izleyicileri çok heyecanlı bölümlerin beklediğini de sözlerine ekledi.