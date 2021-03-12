Yemin ederek asaleten memurluğa başladı - Son Dakika

Kütahya'nın Aslanapa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak göreve başlayan Tuğba Selçuk için yemin töreni düzenlendi.

Aslanapa İçe Milli Eğitim Müdürü Halil Ertaş'ın makamında düzenlenen türende Türk bayrağı üzerine el basarak yemin eden Tuğba Selçuk, asli memur görevine başlamaktan çok mutlu olduğunu belirtti.

Müdür Ertaş, yaptığı açıklamada, "Müdürlüğümüzde görev yapan Tuğba Selçuk'un adaylığı kaldırıldığından yemin töreni düzenlendi. Adaylık eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve yemin eden Memur Tuğba Selçuk'a, memuriyet hayatında başarılar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA