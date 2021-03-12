Yemin ederek asaleten memurluğa başladı - Son Dakika

Yemin ederek asaleten memurluğa başladı
12.03.2021 10:39
Kütahya'nın Aslanapa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak göreve başlayan Tuğba Selçuk için yemin töreni düzenlendi.
Kütahya'nın Aslanapa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak göreve başlayan Tuğba Selçuk için yemin töreni düzenlendi.
Aslanapa İçe Milli Eğitim Müdürü Halil Ertaş'ın makamında düzenlenen türende Türk bayrağı üzerine el basarak yemin eden Tuğba Selçuk, asli memur görevine başlamaktan çok mutlu olduğunu belirtti.
Müdür Ertaş, yaptığı açıklamada, "Müdürlüğümüzde görev yapan Tuğba Selçuk'un adaylığı kaldırıldığından yemin töreni düzenlendi. Adaylık eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve yemin eden Memur Tuğba Selçuk'a, memuriyet hayatında başarılar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA
Son Dakika "Gölgesi yeter" dediği babasını öldüren 17 yaşındaki gencin ilk sözleri: Belinde silah var sandım Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi İstiklal Marşı'nın 100. yıl dönümünde TRT'den özel yayın İbo Show final yapmadan devam edecek! Kanal yönetiminden İbrahim Tatlıses'e 750 bin TL'lik hediye geldi Kerem Bürsin, Bay J'nin olay yaratan sözlerinin ardından ödül törenini terk etti Yalnız kalmaktan korktuğu için aylarca kardeşinin cansız bedeniyle yaşadı Husumetlilerinin başlarına ödül koyduğu aile,1 yıldır korku içinde yaşıyor Başına sert cisimle vurularak öldürülen trans bireyin cansız bedeni çekyat içinde bulundu