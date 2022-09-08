Yemin törenine giden aile kaza yaptı: 2'si çocuk, 6 yaralı - Son Dakika
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Yemin törenine giden aile kaza yaptı: 2'si çocuk, 6 yaralı

08.09.2022 16:43
Yemin törenine giden aile kaza yaptı: 2'si çocuk, 6 yaralı

AKSARAY'da kamyona arkadan çarpan otomobildeki aynı aileden 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.

AKSARAY'da kamyona arkadan çarpan otomobildeki aynı aileden 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı. Ailenin Adana'dan, askere giden bir yakınlarının yemin törenine katılmak için Amasya'ya gitmek için yola çıktığı belirtildi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Niğde- Ankara otoyolu Ortaköy gişeleri yakınında meydana geldi. Ceyhan'da görevli polis memuru Hüseyin Karahan yönetimindeki 31 VA 345 plakalı otomobil, Erkut Gün'ün (35) kullandığı 51 AB 168 plakalı gıda yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Hüseyin Karahan, eşi Hatice Nur (33), kızları Seval Nisa (10), Medine Nisa (5) ve babası Metin (63) ve annesi Seval Karahan (55) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılarından Hatice Nur Karahan sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Karahan ailesinin Adana'dan, askerlik görevini yapan bir yakınlarının yemin törenine katılmak için Amasya'ya gitmek üzere olduğu belirtildi.

Kazadan yara almadan kurtulan kamyon şoförü Erkut Gün, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.


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Kaynak: DHA

Aksaray, Amasya, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemin törenine giden aile kaza yaptı: 2'si çocuk, 6 yaralı - Son Dakika

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