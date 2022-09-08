Kaza, saat 12.00 sıralarında, Niğde- Ankara otoyolu Ortaköy gişeleri yakınında meydana geldi. Ceyhan 'da görevli polis memuru Hüseyin Karahan yönetimindeki 31 VA 345 plakalı otomobil, Erkut Gün'ün (35) kullandığı 51 AB 168 plakalı gıda yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Hüseyin Karahan, eşi Hatice Nur (33), kızları Seval Nisa (10), Medine Nisa (5) ve babası Metin (63) ve annesi Seval Karahan (55) yaralandı.

AKSARAY'da kamyona arkadan çarpan otomobildeki aynı aileden 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı. Ailenin Adana 'dan, askere giden bir yakınlarının yemin törenine katılmak için Amasya 'ya gitmek için yola çıktığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Aksaray, Amasya, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yemin törenine giden aile kaza yaptı: 2'si çocuk, 6 yaralı - Son Dakika

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