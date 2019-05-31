Yeminli Mali Müşavirler iftarda bir araya geldi

30 Mayıs akşamı Swissotel Büyük Efes İzmir otelinde yapılan iftar yemeğine İzmir YMM Odası Üyeleri eşleri ile katıldı.

İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin KARAKAŞ " Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz, iftar yemeğimizde bir arada olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bildiğiniz gibi seçimlerden yeni çıktık. Başkanlık görevimin ilk etkinliği olarak düzenlediğimiz İftar yemeğimize katılan meslektaşlarıma ve tüm değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum.

Ramazan ayı gönüllerin merhamet dolduğu, sevgi ve saygının esas olduğu, büyüklerin sabırlı küçüklerin vefakâr olduğu aydır. Ramazan ayının bütün milletimiz için hayırlara vesile olmasını dilerim. Mübarek ramazan ayımız kutlu olsun." dedi.

Çok sayıda katılım ile gerçekleşen yemekte İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Üyeleri iftar yemeği vesilesi ile bir araya geldikleri için memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.