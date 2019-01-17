Yeminli Mali Müşavirlik Sınav Tarihleri Belli Oldu
1 saat önce
Yeminli mali müşavirlik (YMM) 1. dönem sınavları 25 Nisan ve 5 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.
Yeminli mali müşavirlik (YMM) 1. dönem sınavları 25 Nisan ve 5 Mayıs
'ta gerçekleştirilecek. Türkiye
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, ilk kez YMM sınavına katılacaklar, başvurularını 25 Ocak-25 Şubat, tekrar sınava katılacaklar ise 25 Şubat-25 Mart'ta yapabilecek.
İlk kez sınava katılacak adaylar, https://ssi.tesmer.org.tr adresi üzerinden ön başvurularını tamamladıktan sonra belgenin çıktısını alarak sınav başvuru dosyasıyla TÜRMOB Başkanlığına gönderecek.
Tekrar sınava katılacak adayların ise internet adresinden başvuru yapmaları yeterli olacak.
YMM 1. dönem sınavları 25 Nisan ve 5 Mayıs'ta yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:01 Kaynak: AA
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