Son Dakika Haberleri: Yeminli mali müşavirlik sınav tarihleri belli oldu
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Yeminli mali müşavirlik sınav tarihleri belli oldu

1 saat önce

Yeminli mali müşavirlik (YMM) 2'nci dönem sınavları 22 Ağustos-1 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Yeminli mali müşavirlik sınav tarihleri belli oldu, System.String[]
Yeminli mali müşavirlik (YMM) 2'nci dönem sınavları 22 Ağustos- 1 Eylül'de gerçekleştirilecek.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, ilk kez YMM sınavına katılacaklar için son başvuru tarihi 17 Haziran olarak belirlendi. Tekrar sınava katılacaklar ise başvurularını 17 Haziran-17 Temmuz'da yapabilecek.
İlk kez sınava katılacak adaylar, https://ssi.tesmer.org.tr adresi üzerinden ön başvurularını tamamladıktan sonra belgenin çıktısını, sınav başvuru dosyasıyla TÜRMOB Başkanlığına gönderecek.
Tekrar sınava katılacak adayların ise söz konusu internet adresinden başvuru yapmaları yeterli olacak.
YMM 2. dönem sınavları 22 Ağustos-1 Eylül'de yapılacak.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:11 Kaynak: AA
1 Eylül, Güncel
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