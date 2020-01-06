Yeminli mali müşavirlik sınavları 4-13 Nisan'da Ankara'da yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yeminli mali müşavirlik sınavları 4-13 Nisan'da Ankara'da yapılacak - Son Dakika Ekonomi

Yeminli mali müşavirlik sınavları 4-13 Nisan'da Ankara'da yapılacak

7 saat önce

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) bu yılki 1'inci dönem yeminli mali müşavirlik sınavları 4-13 Nisan'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

Yeminli mali müşavirlik sınavları 4-13 Nisan'da Ankara'da yapılacak, System.String[]

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) bu yılki 1'inci dönem yeminli mali müşavirlik sınavları 4-13 Nisan'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

Birliğin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, ilk kez sınava başvuracak adayların 31 Aralık 2019 itibarıyla gerekli hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları gerekiyor.

Sınava ilk kez katılacaklar için son başvuru tarihi 31 Ocak, tekrar katılacaklar için 16 Mart olarak belirlendi.

Sınavlar, 4-13 Nisan'da Ankara'da yapılacak.

Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:02 Kaynak: AA
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