İlana göre, 2020/3. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı 5-14 Aralık'ta, 2020/3. Dönem Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı da 19-20 Aralık'ta yapılacak.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı 5-14 Aralık 'ta, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı da 19-20 Aralık'ta yapılacak.

Son Dakika › Ekonomi › Yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav tarihleri belli oldu - Son Dakika Ekonomi

Sahte şeyhin istismarına uğrayan küçük kız çocuğu, yaşadığı dehşeti tüm detaylarıyla anlattı

Son Dakika: Galatasaray'la yollarını ayıran Adem Büyük, Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzaladı

Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran şüphelinin 8 yıla kadar hapsi isteniyor

Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika! BM Yemen raporu: Suudi Arabistan ve BAE Yemen'de muhtemelen savaş suçu işliyor

Gökhan Töre'nin menajeri, transfer görüşmesi için Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi

Cenk Tosun'dan transfer iddialarına yanıt: Dizim tam iyileşmedi, beni neden transfer etsinler ki?