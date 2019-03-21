Yemliha Şehit Yunus Uygun Ortaokulu Henbol'da Şampiyon Oldu
33 dakika önce
Yemliha Şehit Yunus Uygun Ortaokulu Gaziantep'te düzenlenen Yıldız Kızlar Hentbol Türkiye Grup Birinciliği maçlarında grubunu yenilgisiz bitirerek şampiyon oldu.
Yemliha
Şehit Yunus Uygun Ortaokulu Gaziantep
'te düzenlenen Yıldız Kızlar Hentbol Türkiye
Grup Birinciliği maçlarında grubunu yenilgisiz bitirerek şampiyon oldu.
Yemliha Şehit Yunus Uygun Ortaokulu Gaziantep'te düzenlenen Yıldız Kızlar Hentbol Türkiye Grup Birinciliği maçlarında grubunu yenilgisiz bitirerek şampiyon oldu ve Türkiye Yarı Finaline yükseldi. Hentbol Antrenörü Levent Kaya, "Bu başarıda maddi ve manevi desteğini hiç eksik etmeyen başta Kocasinan
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk
beyin desteği ile Okul Müdürü
Erkan Kaynatcı, Müdür Yardımcıları Eyüp
Karabulut, Yasin Murat
Arıbaş ve tüm velilerin desteği ile böylesi bir başarı sağlamak hentbol takımını çok mutlu etti" dedi.
Hentbolün okuldaki temellerinin atılmasında desteğini hiç esirgemeyen Kayseri
Hentbol Bölge Antrenörü Levent Kaya Hocaya da teşekkür eden okul yetkilileri hedeflerini Türkiye Finallerine dikti. - KAYSERİ
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:20 Kaynak: İHA
İstanbul'da Askeri Araç Devrildi! 1 Askerimiz Şehit Oldu, 2 Askerimiz Yaralandı
Teknik Direktör Yılmaz Vural: Medipol Başakşehir Şampiyon
Ali Koç'tan Comolli'ye Giroud Transferi İçin Yetki
İrfan Can Kahveci, Milli Takım Aday Kadrosundan Çıkarıldı