Bingöl'de kurulacak Entegre Teknik Hayvancılık ve İmalat Sanayi için çalışmalarını sürdüren SÜTAŞ'ın alım garantisi vermesi, devletin de destek sağlaması sayesinde yemlik mısır eken çiftçinin kazancı 4 kat arttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Bingöl'ün Çeltiksuyu köyünde SÜTAŞ tarafından kurulumuna başlanan Entegre Teknik Hayvancılık ve İmalat Sanayi için çalışmalar hızla sürüyor.

Bingöl'de Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında desteklenen 19 firma arasında yer alan SÜTAŞ tarafından 733 milyon 709 bin lira maliyetle hayata geçirilecek tesiste kurulacak çiftliklerin yem ihtiyacını karşılamak için mısır üretimine yönelen çiftçi kazançlı çıktı.

Devletin sunduğu tohum ile gübre desteği ve SÜTAŞ'ın alım garantisi vermesiyle kentte 6 bin dönüm alanda silajlık mısır eken üreticiler yaklaşık 30 bin ton rekolte elde etti.

Ürünün tonunu 200 liradan SÜTAŞ ve Bingöl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine satan ve bu sayede buğdaydan 4 kat fazla kazanç sağlayan Bingöl çiftçisinin yüzü gülüyor.

Çiftçiye 6 milyon lira gelir

Bingöl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Doğan Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent genelinde yaklaşık 6 bin dönümde yem bitkisi olarak silajlık mısır ekildiğini söyledi.

Koç, SÜTAŞ'ın alım yapmasıyla bölgedeki bitkisel üretimde canlılık yaşandığına işaret ederek, "Bingöl çiftçisi bundan sonra 'malımızı satamıyoruz' sıkıntısı yaşamayacak. Hem SÜTAŞ hem de Birlik olarak yem alımlarına başladık." dedi.

Böylece yem bitkisi üretiminin artacağına dikkati çeken Koç, Bingöl'de boş tarla kalmamasını umut ettiklerini aktardı.

Koç, bölgede 30 bin ton silajlık mısır üretimi yapıldığına işaret ederek, "Bunu paraya dönüştürdüğünüz zaman yaklaşık 6 milyon lira gelir demek. Ekonomik anlamda bu, Bingöl için ciddi bir servettir. Yem bitkilerinden de en karlısı mısırdır." diye konuştu.

"Destek sayesinde çiftçimizin silajlık mısırı yerde kalmayacak"

Koç, Doğu Anadolu Projesi kapsamında Bingöl'deki üreticiye 1,5 milyon lira ekipman desteği verildiğini, çiftçilerin daha modern tarım tekniklerini kullanarak üretim yaptığını anlattı.

"10 traktör römorku, 5 silaj biçme makinesi, taş toplama ve taş kırma makinesi alındı, gübre atma ve silaj paketleme tesisi kuruldu. Bu destekler sayesinde çiftçilerimizin silajı yerde kalmayacak." ifadesini kullanan Koç, Birlik olarak bin 500 ton silajlık mısır alımı yaptıklarını ve bunu paketleyip üyelere kar amacı gütmeden vermeyi taahhüt ettiklerini söyledi.

"4 kat daha fazla kazancımız oldu

Merkeze bağlı Garip köyünde yaşayan Lütfü Karinçu da daha önce buğday ektiğini, kimi zaman da tarlayı boş bıraktığını ifade etti.

SÜTAŞ'ın yatırımı sayesinde Bingöl Ovası'na bereket geldiğini belirten Karinçu, "Silajlık mısır çiftçiyi memnun etmiştir. Her sene buğday ekiyorduk. Buğdaya karşı 4 kat daha fazla kazancımız oldu. Bunun için her yıl mısır ekmeyi düşünüyoruz. Yani mısır ekmek buğdaya göre çok çok iyi. Çünkü çiftçinin yüzünü güldüren mısır." diye konuştu.

SÜTAŞ'a gönderiliyor

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden Bingöl'e gelerek kiraladığı tarlalarda üretim yapan çiftçi İhsan Demirkıran da SÜTAŞ'ın yem için alım garantisi verdiğini, ayrıca nakliye desteği sağladığını söyledi.

"SÜTAŞ ile konuştuk, anlaşmamızı yaptık." diyen Demirkıran, silajlık mısırı kamyonlarla SÜTAŞ'a gönderdiklerini ifade etti.