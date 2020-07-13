YENADER'den YETA'ya destek - Son Dakika

YENADER'den YETA'ya destek

YENADER Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklanan ve yürürlüğe alınan Yenilenebilir Tarife olarak adlandırılan Yeşil Tarife'nin (YETA), yenilenebilir enerjinin gelişimine destek vereceğini belirterek, "Türkiye'nin yerli ve milli enerji...

YENADER Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklanan ve yürürlüğe alınan Yenilenebilir Tarife olarak adlandırılan Yeşil Tarife'nin (YETA), yenilenebilir enerjinin gelişimine destek vereceğini belirterek, "Türkiye'nin yerli ve milli enerji kaynaklarının kullanılmasını artıracak bu uygulamanın yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir bir gelecek için büyük önemi olduğunu düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

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İklim değişikliği ve küresel ısınma, dünyanın en önemli sorunlarından biri. Temiz ve milli enerji kullanımının artırılması dünyayı fosil yakıtların kullanımının olumsuz etkilerinden korurken, Türkiye'nin enerji açığının azaltılmasına da katkıda bulunuyor. Bu anlamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yenilenebilir, temiz enerji kaynaklarının kullanımının artırılmasına ilişkin Yeşil Tarife (YETA) ile önemli bir çalışmaya imza attı. Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği (YENADER) Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin bu gelişmeyi gerek yenilenebilir enerji sektörü gerek kamuoyu gerekse diğer tüm paydaşlar tarafından çok olumlu bir adım olarak değerlendirdiğini ifade etti.


Yenilenebilir Tarife olarak da bilinen Yeşil Tarife'nin kullanımına Ağustos ayından itibaren başlanacak.


Enerji tüketiminde vatandaşlara yeni seçenek


Yeni sistemle birlikte sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği kullanmayı tercih eden vatandaşlara özel bir fatura düzenlenecek. YETA tarifesini tercih edecek ev ve iş yerleri için yine bakanlık tarafından özel bir sertifika düzenlenecek.


Bakanlık yetkilileri tüketicilerin çevreye karşı duyarlılıklarının her geçen gün arttığını belirterek, bu durumun enerji üretim ve tüketiminde yeni seçeneklerin oluşmasına da katkı sağladığını ifade ediyorlar. Yetkililer yeşil enerjinin halihazırda maliyetinin "bir miktar yüksek olsada" yenilenebilir enerji sektöründe gerçekleştirilen destek ve yatırımlarla maliyetin orta ve uzun vadede düşeceğini ve bununda fiyatlara yansıyacağını vurguluyorlar.


YENADER Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin, yenilenebilir enerji potansiyeli yüksek ülkelerden biri olan Türkiye'de enerji verimliliği bilinci oluşturmak, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla faaliyet gösteren dernekte, YETA gibi tüketici ve sektör lehine gelişmelerden büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Yeşil Tarife -YETA yenilenebilir, temiz enerji sektöründe ihtiyaç hissedilen bir çalışmaydı. Yenilenebilir enerjinin kullanımını teşvik etmek ve yaygınlaştırmak amacıyla geliştirilen çok yerinde bir uygulama. Bu konuda gerçekleştirilen her türlü adımın destekçiyiz. YETA aynı zamanda ihracatçılarımız için, AB'nin yeni 'Yeşil Düzen' sürecinde de rekabet kabiliyetlerini artıracak kritik bir adım."


"Yerli ve milli enerjiyi destekliyoruz"


YENADER Başkan Yardımcısı Ali Karaduman ise YETA'nın yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak "Yenilenebilir enerji kaynakları açısından Türkiye zengin bir ülke. Türkiye'nin temiz ve yenilenebilir enerji potansiyeline inanıyoruz. İhtiyacımız olan enerjinin tamamını yerli ve milli kaynaklarla elde edebilmek mümkün. Her zaman olduğu gibi yenilenebilir enerji alanında destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kerem Alkin, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 10:58 Kaynak: İHA

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