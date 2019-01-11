Yenal Gokyıldırım ile Ces'i Değerlendirdik!
2 saat önce
#CES #CES2019 MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım ile dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES'te buluştuk ve fuarda öne çıkan trendleri konuştuk,
#CES #CES2019
MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım ile dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES'te buluştuk ve fuarda öne çıkan trendleri konuştuk,
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:18 Kaynak: Youtube
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