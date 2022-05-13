Yeneroğlu'ndan Bakan Ersoy'a: Kendi Otelinize Tahsis Ettiğiniz Ormanda Yeni Otel Binasına İzin Verdiniz Mi? - Son Dakika
Üye Girişi

Yeneroğlu'ndan Bakan Ersoy'a: Kendi Otelinize Tahsis Ettiğiniz Ormanda Yeni Otel Binasına İzin Verdiniz Mi?

13.05.2022 12:30
Yeneroğlu'ndan Bakan Ersoy'a: Kendi Otelinize Tahsis Ettiğiniz Ormanda Yeni Otel Binasına İzin Verdiniz Mi?

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a “Sahibi olduğunuz oteli tatil köyüne dönüştürmenin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı olarak kendi otelinize tahsis ettiğiniz ormanda yeni otel binası yapılmasına izin verdiniz mi” diye sordu.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a "Sahibi olduğunuz oteli tatil köyüne dönüştürmenin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı olarak kendi otelinize tahsis ettiğiniz ormanda yeni otel binası yapılmasına izin verdiniz mi" diye sordu.

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un kendi tatil köyü projesine orman alanı tahsis ettiği iddiasını TBMM gündemine taşıdı.

Ersoy'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Yeneroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kültür ve Turizm Bakanı olarak şahsınıza ait Ersoy Otelcilik, Aralık 2020'de Muğla'daki Bodrum Hilton Türkbükü Oteli bünyesinde bulunduran Azerbaycan merkezli ISR Holding'in bir şirketi olan ISR Turizm'i satın almıştır. Satın alınan ISR Holding'in ismi 15 Ocak 2021'de MRA Turizm ve Otel İşletmeciliği A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Satın aldığınız haliyle otelden ibaret bulunan alanda tatil köyü yapılmasına bakan sıfatıyla izin verdiğiniz hatta satın alınan otelin yanı başındaki 25 dönüm orman arazisini de şirketinize tahsis ettiğiniz ve 25 dönümlük orman arazisinde de 120 odalık yeni bir blok inşaatına bakan sıfatıyla izin verdiğiniz ve onayınızla birlikte orman arazisindeki ağaçların kesilerek, yeni inşaatın gerçekleştirilmesi için tek engelin ÇED sürecinin kaldığı iddia edilmektedir."

Yeneroğlu, Ersoy'dan şu sorulara yanıt istedi:

-Bodrum Türkbükü'ndeki Hilton Türkbükü Oteli'ni satın aldıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanı olarak bu otelin çok kapsamlı bir tatil köyüne dönüştürülmesine izin verdiniz mi?

-Sahibi olduğunuz Bodrum Türkbükü'ndeki oteli tatil köyüne dönüştürdükten sonra otel arazisinin yanındaki ormandan 25 dönümlük araziyi Kültür ve Turizm Bakanı olarak kendi otelinizin kullanımına tahsis ettiniz mi?

-Sahibi olduğunuz oteli tatil köyüne dönüştürmenin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı olarak kendi otelinize tahsis ettiğiniz ormanda yeni otel binası yapılmasına izin verdiniz mi?

-Kültür ve Turizm Bakanı olarak kendi mülkiyetindeki otele haksız bir menfaat sağlayarak görevini kötüye kullandığı iddia edilen şahıs hakkında, Kültür ve Turizm Bakanı olarak suç duyurusunda bulunacak mısınız?

YORUMLAR
500
Sdd'den Kaftancıoğlu'na Destek: 'Biz Sosyal Demokratlar Umudu Örgütleyerek Mücadeleye Devam Edeceğiz' Sdd'den Kaftancıoğlu'na Destek: 'Biz Sosyal Demokratlar Umudu Örgütleyerek Mücadeleye Devam Edeceğiz' Uluslararası Boks Birliği'nin olağanüstü seçimli kongresi İstanbul'da başladı Uluslararası Boks Birliği'nin olağanüstü seçimli kongresi İstanbul'da başladı

Mehmet Nuri Ersoy, Demokrasi, İstanbul, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Yeneroğlu'ndan Bakan Ersoy'a: Kendi Otelinize Tahsis Ettiğiniz Ormanda Yeni Otel Binasına İzin Verdiniz Mi? - Son Dakika


Son Dakika
18:26 İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
17:32 Öğrencisine cinsel içerikli fotoğraf yolladığı öne sürülen öğretmen sokak ortasında tekme tokat dayak yedi
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 18:47:47. #1.11#
SON DAKİKA: Yeneroğlu'ndan Bakan Ersoy'a: Kendi Otelinize Tahsis Ettiğiniz Ormanda Yeni Otel Binasına İzin Verdiniz Mi? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement