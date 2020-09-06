Yenge, gelinin 200 bin liralık takılarını çaldı - Son Dakika

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde 1 ay önce evlenen çiftin evinden çalınan 200 bin lira değerindeki altın ve paraların, gelinin yengesi tarafından alındığı ortaya çıktı. Jandarma Suç Araştırma Timi 'nin (JASAT) ortaya çıkardığı hırsızlık olayında gözaltına alınan yenge Y.S. (38), gelinleri H.B.'nin (28) kendisini dışladığını, hırsızlığı da bu yüzden yaptığını söylediği öğrenildi.

Acıpayam ilçesinde 1 ay önce evlenen R.B. (30) ile H.B. (28) çifti, misafirlikten evlerine döndüklerinde, düğünde takılan 200 bin lira değerindeki altın ve paraların yerinde olmadığını gördü. Genç çift, durumu jandarmaya haber verdi. Jandarmanın başlattığı soruşturmada ekipler, evde inceleme yaptı. Damat R.B., eşi H.B. ve evde onlarla kalan yengeleri Y.S., jandarmaya ifade verdi. JASAT ekiplerince yapılan araştırmada, evden 200 bin lira değerindeki altın ve paraları çalan kişinin gelinin ağabeyinin eşi olan yengesi olduğu ortaya çıktı. Yenge Y.S.'nin evinde yapılan aramada paraları çamaşır makinesinde yıkadığı, altınları ise sakladığı tespit edildi. Paralar kurutulduktan sonra altınlarla birlikte genç çifte teslim edildi. Gözaltına alınan Y.S. ifadesinde, gelini H.B.'nin kendisini dışladığını, hırsızlığı da bu yüzden yaptığını söylediği öğrenildi. Jandarmada ifadesi alınan Y.S. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.