Yengeç saldırısına uğrayan yavru Caretta tedavi edildi - Son Dakika

Dalyan İztuzu sahilinden yavru caretta caretta deniz kaplumbağalarının yumurtadan çıkıp denizle buluşması devam ediyor.

Yuvadan denize ulayıncaya kadar yırtıcı hayvanların da hedefi olan bir yavru Caretta Caretta deniz kaplumbağası yengeç saldırısına uğradı. DEKAMER ekiplerinin arazi çalışmaları sırasında yengeç saldırısına uğrayan yavru bir İribaş deniz kaplumbağasına (Caretta caretta) rastladı. Yaralı olarak kurtarılan yavru kaplumbağaya DEKAMER veteriner hekimleri müdahale etti.

DEKAMER'den yapılan açıklamada, "Doğal koşullar altında, bir sene hayatta kalabilen yavru kaplumbağa sayısı oldukça az, bu sebeple çalışmalarımız sırasında sadece yuvaları korumuyor aynı zamanda yavruların denize güvenli bir şekilde ulaşmalarını da sağlıyoruz" denildi. - MUĞLA