Son Dakika Haberleri: Yengelerini dövüp bıçakla saldırdı
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Yengelerini dövüp bıçakla saldırdı

46 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir şahsın yengelerini dövdükten sonra bıçakla saldırma anı cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yengelerini dövüp bıçakla saldırdı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir şahsın yengelerini dövdükten sonra bıçakla saldırma anı cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler izleyenleri adeta dehşete düşürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Suat G. isimli şahıs, ikisi dini nikahlı olmak üzere 3 eşi olan abisi Veysi G.'nin evine gitti. Burada iki yengesi ile tartışmaya başlayan şahıs, yengelerinden birini dövmeye başladı. Diğer yengesi ise araya girmeye çalışınca arka cebindeki bıçağı çıkarıp saldırdı. O anlar ise evin içinde bulunan diğer yengesi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepkiye neden oldu.

Suat G. ile kardeşi Veysi G.'nin hem eşlerine hem de çocuklara sürekli şiddet uyguladığı iddia edildi. İkisi dini nikahlı olmak üzere 3 eşi olan Veysi G.'nin resmi bir kurumda çalıştığı ve 11 çocuğu olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:50 Kaynak: İHA
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