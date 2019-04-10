Son Dakika Haberleri: Yengesi Ekaterina'yı Öldüren Sanığa, İndirimsiz Ağırlaştırılmış Müebbet

Yengesi Ekaterina'yı Öldüren Sanığa, İndirimsiz Ağırlaştırılmış Müebbet

40 dakika önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde,ağabeyiyle boşanma aşamasında olan Kırgız asıllı yengesi Ekaterina Çetin'i(34) boğarak öldüren Mehmet Çetin(47), 'tasarlayarak öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Yengesi Ekaterina'yı Öldüren Sanığa, İndirimsiz Ağırlaştırılmış Müebbet, System.String[]
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde,ağabeyiyle boşanma aşamasında olan Kırgız asıllı yengesi Ekaterina Çetin'i(34) boğarak öldüren Mehmet Çetin(47), 'tasarlayarak öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.  Mahkeme, oybirliği ile verdiği cezada haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadı.

Manavgat'ın Bahçelievler Mahallesi'nde geçen yıl şubat ayında yaşanan olayda Mehmet Çetin, yengesi Ekaterina Çetin'i gece yarısı boğarak, öldürdü. Cinayetin ardından kendi evine giderek uyuyan, ertesi gün polise teslim olan Mehmet Çetin ifadesinde, ağabeyi ve yengesinin boşanma aşamasında olduğunu, yengesini birkaç defa başka erkeklerle kafeteryada otururken gördüğünü öne sürdü. Olay akşamı yeğenlerinin kendi evinde olduğunu ifade eden Çetin, yengesini nasıl öldürdüğünü ise şöyle anlattı:

"Bakkaldan birkaç ameliyat eldiveni aldım. Eldivenleri alma amacım direnirse öldürmek içindi. Yengemin evine gittim, zile bastım, kapıyı açtı. Konuşmak için geldiğimi söyledim. İçeri davet etti. Kendisine 'Yaşantına dikkat et, başkaları ile görüşeceksen bile boşanma olsun, ondan sonra ne yaparsan yap' dedim. 'Seni ilgilendirmez, hayat benim hayatım istediğimi yaparım' diye cevap verdi. Sinirlenip, arkasına geçtim. Sağ elimle ağzını kapatıp, sol elimle boğazını sıkmaya başladım. Karşı koymaya başladı, yere düştük. Karnına oturup, boğazını sıkmaya devam ettim. Yengem sağ elimin işaret ve serçe parmağını ısırdı, eldiveni koparttı. Bağırmaya başladı. Bağırması kesilince iki elimle boğazını sıktım. Öldüğünden emin olunca mutfağın balkon kapısından atlayıp, evime gittim.  Çocukları 'Annem hala işten gelmedi mi?' diye sordu. Ben de cep telefonumdan yengemi aradım. Mesaj attım. Çocuklara 'Anneniz telefona bakmıyor' dedim. Çocuklar o gece benim evimde kaldı. Sabah akrabam H.D.'nin işlettiği markete giderek Ekaterina'yı öldürdüğümü söyledim. H.D.'nin yönlendirmesiyle polise teslim oldum."

"PİŞMANIM"

Tutuklanarak cezaevine konulan Mehmet Çetin'in Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamasında karar verildi.  Karar duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Çetin, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Mütaalasını açıklayan duruşma savcısının 'tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesini talep ettiği Mehmet Çetin, son sözünün sorulması üzerine pişman olduğunu söyledi. Çetin, yengesinin sözleri nedeniyle kendisine hakim olamadığını savundu.

İNDİRİM YAPILMADI

Mahkeme heyeti, Mehmet Çetin'i oybirliği ile iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulamadan 'tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:12 Kaynak: DHA
Antalya, Manavgat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarım İşçilerini Taşıyan Otobüs Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var Cani Koca, Kayınpederinin Evini Bastı, Karşısına Çıkanı Vurdu: 2 Ölü, 1 Yaralı Ankara'da Sokak Köpekleri Zehirlendi, Yavaş Sorumluların Bulunması İçin Talimatı Verdi Eşini ve Kayınvalidesini, Domuz Bağı İle Bağlayıp Koli Bandıyla Boğarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 10:52:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yengesi Ekaterina'yı Öldüren Sanığa, İndirimsiz Ağırlaştırılmış Müebbet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]