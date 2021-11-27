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Yengesine bağ makasıyla saldırdı! Beş yerinden yaraladı! - Son Dakika

Yengesine bağ makasıyla saldırdı! Beş yerinden yaraladı!

27.11.2021 14:40

Antalya'nın Serik ilçesinde çocuğu ile birlikte kayınpederine giden yengesini, pusuya yatıp bağ makasıyla 5 yerinden yaraladı. Olayı gören saldırganın annesi, engel olmaya çalıştı. Eli kanlı kayınbirader adliyeye sevk edildi.

Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda,32 yaşındaki 2 çocuk annesi Naciye D., çocuk arabasıyla yolda ilerlerken, eşi Süleyman D.'nin erkek kardeşi Ali D.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

5 YERİNDEN DARBE ALDI

Saldırganın bağ makası darbeleriyle göğsünden ve karnından aldığı darbelerle yere yığılan genç kadını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 5 yerinden darbe aldığı belirlenen Naciye D., ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Ali D. ise polis merkezine götürüldü.

Pusuya yattı, yolun ortasında yengesini bağ makasıyla 5 yerinden yaraladı

KAYINVALİDE YARDIMA KOŞTU

İlk belirlemelere göre, Ali D.'nin ağabeyi ile arasının açık olması nedeniyle olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Olayın yaşandığı anda kadının yardımına koşup saldırganı engelleyen kişinin ise saldırganın annesi, gelinin kayınvalidesi olduğu ortaya çıktı.

Pusuya yattı, yolun ortasında yengesini bağ makasıyla 5 yerinden yaraladı

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan, olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde genç kadının geçeceği güzergahta Ali D.'nin sigara içip beklediği ve bebek arabasıyla ilerleyen Naciye D.'ye doğru yaklaşarak elindeki bağ makasıyla saldırdığı görüldü.

Pusuya yattı, yolun ortasında yengesini bağ makasıyla 5 yerinden yaraladı

GENÇ KADINI SAÇLARINDAN SÜRÜKLEDİ

Saldırganın, yere düşen kadının başından yine ayrılmadığı, darp etmeye devam ettiği, olayı gören annesinin gelip engel olmaya çalışmasına rağmen Ali D.'nin genç kadını saçlarından sürüklediği anlar görüntülere yansıdı. Görüntülerde bir kişinin ise bir şey olmamış gibi davranıp yoluna devam ettiği görüldü.

Pusuya yattı, yolun ortasında yengesini bağ makasıyla 5 yerinden yaraladı

YENGENİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Olayın ardından gözaltına alınan Ali D., polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Hastanede tedavisi devam eden Naciye D.'nin ise durumunun iyi olduğu bildirildi.


Pusuya yattı, yolun ortasında yengesini bağ makasıyla 5 yerinden yaraladı
Pusuya yattı, yolun ortasında yengesini bağ makasıyla 5 yerinden yaraladı
Pusuya yattı, yolun ortasında yengesini bağ makasıyla 5 yerinden yaraladı
Yengesine bağ makasıyla saldırdı! Beş yerinden yaraladı!

112 Acil, Akçaalan, Darbe, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yengesine bağ makasıyla saldırdı! Beş yerinden yaraladı! - Son Dakika


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