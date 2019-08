Yengesine baltalı dehşeti yaşatan kayınbirader tutuklandı"Yaşam hakkım elimden alınmasın" diye feryat eden Leyla Köse 'nin tedavisi sürüyorZONGULDAK - Zonguldak 'ta 50 yaşındaki Leyla Köse'ye baltayla saldıran S.O.K., Cumhuriyet Savcılığı 'nın talimatıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan Köse'nin ise evinde tedavisi sürüyor. Çaycuma ilçesine bağlı Gökçetabaklar köyünde yaşayan 3 çocuk annesi Leyla Köse, 21 Ağustos günü kayınbiraderi S.O.K.'nin baltalı saldırısına uğradı. Kanlar içerisinde kalan talihsiz kadının imdadına eşi Turgut Köse yetişti. Tedavisinin ardından taburcu edilen Leyla Köse, savcılığın talimatının ardından serbest bırakılan kayınbiraderinden korktuğu için akrabalarının yanında tedavisini sürdürüyor.Kayınbiraderi S.O.K.'nin 30 yıldır kendisini tehdit ettiğini, saldırdığını iddia eden Leyla Köse, yaşadığı dramı gazetecilere anlattı. Kamuoyunda çıkan haberlerin ardından S.O.K., Çaycuma Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatının ardından gözaltına alındı. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay anını her anlattığında dehşeti tekrar tekrar yaşadığını söyleyen Leyla Köse ise kolundaki derin yara izleri, vücudundaki kırıklar sebebiyle zor günler geçiriyor.İHA'ya konuşan Köse, "Yeter artık. Gözümün önünden hayatım film şeridi gibi geçiyor. Öldüm, dirildim. Ölümle yaşam arasında o kadar ince çizgi var ki. Artık bitsin. kadına kimse el kaldırmasın. Çocuklara, hayvanlara ve kadınlara kimse dokunmasın. Türkiye 'de geçim zor ama yaşam hakkı daha zor. Kadınların yaşam hakkı yok mu? Ben nerede yaşıyorum? Hukuk devleti var. Hakimi var, savcısı var. Kimsenin kimsenin canını alma hakkı yok. Kadın da olsa erkek de olsa kimsenin kimseye şiddet uygulamaya hakkı yok? Bu hakkı kendinde görüyor. Ben zorla karakola gidip ifade veriyorum. Kendisi sonra karakoldan çıkıp düğünlerde 'Keserim biçerim, ağa gibi gezerim' diyormuş. Benim can güvenliğim yok. Eşim şehir dışında. Can güvenliğim yok. Allah razı olsun kızım ve damadım beni evine aldı. Onlar da sahip çıkmasa bana kim sahip çıkacak? Kimseden bir şey istemedim. Bir tek yaşam hakkımı elimden almamalarını istedim. Bana bunu yapanın bir an önce tutuklanmasını istiyorum" ifadelerine yer vermişti.