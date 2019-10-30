Yengesine baltalı dehşeti yaşatmıştı; 18.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde geçen 21 Ağustos günü yengesi Leyla Köse'ye baltayla saldırarak ağır yaralanmasına sebep olan kayınbiraderi Savaş K. hakim karşısına çıktı. Duruşma sonrasi konuşan Leyla Köse, "Adalete güveniyorum" dedi.

Edinilen bilgiye göre olay geçen 21 Ağustos günü Çaycuma ilçesine bağlı Gökçetabaklar köyünde yaşandı. 3 çocuk annesi Leyla Köse, 21 Ağustos günü kayınbiraderi Savaş K.'nin baltalı saldırısına uğradı. Kanlar içerisinde kalan talihsiz kadının imdadına eşi Turgut Köse yetişti. Tedavisinin ardından taburcu edilen Leyla Köse, sağlığına kavuştu. Kayınbiraderi Savaş K.'nin 30 yıldır kendisini tehdit ettiğini ve saldırdığını iddia eden Leyla Köse'nin ağır yaralanmasının ardından harekete geçen savcılık; olayın ardından kayınbiraderin tutuklanmasına karar verdi.

"Silahla kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama", "Silahla tehdit" suçlamalarıyla 18.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Savaş K. bugün Çaycuma Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık suçlamaları kabul etmedi. Tutuklu sanık Savaş K. ifadesinde ağabeyi ve yengesine saldırmadığını, kendilerini tehdit etmediğini söyledi. Leyla Köse de sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti ise sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Leyla Köse ise gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu şahıs zaten beni 2 yıldır öldürmeye teşebbüs ediyor. En son kafamı ve boynumu korumasaydım 71 günlük ölüydüm. Ben sanığın serbest kalmasından korkuyorum. Yine serbest kaldıktan sonra beni öldürmek için elinden geleni yapacak. Her yere müracatta bulundum. Bana, 'Seni öldüreceğim, kökünüzü kazıyacağım' diyordu. Tutuklanmasından sonra daha da devam ediyor. Ben ölmekten çok korkuyorum. Gerekli cezanın ben ölmeden verilmesini istiyorum. Buna verilecek ceza ben öldükten sonra bir anlamı kalmayacak. Ben adalete güveniyorum. İnşallah adalet gerekeni yapacaktır" diye konuştu.