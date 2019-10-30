Son Dakika Haberleri: Yengesine baltayla saldıran şahıs hakim karşısında
Son Dakika Güncel Yengesine baltayla saldıran şahıs hakim karşısında

Yengesine baltayla saldıran şahıs hakim karşısında

15 dakika önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yengesine baltayla saldırarak ağır yaralanmasına sebep olan şahıs hakim karşısına çıktı.

Yengesine baltayla saldıran şahıs hakim karşısında, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yengesine baltayla saldırarak ağır yaralanmasına sebep olan şahıs hakim karşısına çıktı.

21 Ağustos'ta Çaycuma ilçesine bağlı Gökçetabaklar köyünde yengesi Leyla K.'ye baltayla saldırıp yaralanmasına neden olan ve "Silahla kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama", "Silahla tehdit" suçlamalarıyla 18.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Savaş K. Çaycuma Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık suçlamaları kabul etmedi. Tutuklu sanık Savaş K. ifadesinde ağabeyi ve yengesine saldırmadığını, kendilerini tehdit etmediğini söyledi. Leyla K. de sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti ise sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Leyla K. gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu şahıs zaten beni 2 yıldır öldürmeye teşebbüs ediyor. En son kafamı ve boynumu korumasaydım 71 günlük ölüydüm. Ben sanığın serbest kalmasından korkuyorum. Yine serbest kaldıktan sonra beni öldürmek için elinden geleni yapacak. Her yere müracaatta bulundum. Bana, 'Seni öldüreceğim, kökünüzü kazıyacağım' diyordu. Tutuklanmasından sonra daha da devam ediyor. Ben ölmekten çok korkuyorum. Gerekli cezanın ben ölmeden verilmesini istiyorum. Buna verilecek ceza ben öldükten sonra bir anlamı kalmayacak. Ben adalete güveniyorum. İnşallah adalet gerekeni yapacaktır" diye konuştu.

(İHA)

Zonguldak, Çaycuma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 09:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üniversite öğrencisi kızı traktörle ezip ölümüne sebep olan sürücünün serbest bırakıldığı ortaya çıktı
Erdoğan: Yakında terörle mücadelede yeni müjdeler olacak İnternetten tanıştığı kadını boğarak öldürdü! Savunması pes dedirtti Eşini zincirle boğarak öldüren adamdan kan donduran sözler: 5-6 dakika kadar sıktım, yorulunca bıraktım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 21:26:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yengesine baltayla saldıran şahıs hakim karşısında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]