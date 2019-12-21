Yengesine cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika
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Yengesine cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

6 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde M.İ. (43), ağabeyinin boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği yengesi G.B.'ye (40) cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı.

Yengesine cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde M.İ. (43), ağabeyinin boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği yengesi G.B.'ye (40) cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı.

Çorlu'nun Seymen Mahallesi'nde meydana gelen olayda, M.İ., ağabeyinin boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği G.B.'nin evine gitti. Burada yengesine cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen M.İ., kadının çığlıklar atması üzerine evden kaçtı. G.B.'nin jandarmaya giderek şikayette bulunması üzerine M.İ.,evinde yakalanarak gözaltına alındı.İfadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.İ., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.İ., çıkarıldığı mahkeme tarafından 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.


Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:23 Kaynak: DHA
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