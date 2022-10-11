Yengesine merdivende pusu kurup kurşun yağdıran sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi - Son Dakika
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Yengesine merdivende pusu kurup kurşun yağdıran sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

11.10.2022 10:47
Yengesine merdivende pusu kurup kurşun yağdıran sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Zonguldak'ta 42 yaşındaki kadının dolmuştan inip evine gittiği sırada merdivende pusu kuran kayınbiraderinin silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybettiği olayda sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Zonguldak'ta 42 yaşındaki kadının dolmuştan inip evine gittiği sırada merdivende pusu kuran kayınbiraderinin silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybettiği olayda sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Geçtiğimiz 16 Haziran günü Birlik Mahallesi Hünkar Sokak'ta meydana gelen ve bir evin güvenlik kamera görüntüleriyle amatör kamera görüntülerine de yansıyan olayda, dolmuştan inen 42 yaşındaki Nurten Demirbağ evine giden merdivenleri çıkarken kayınbiraderi Namık Demirbağ ile karşılaştı. Yengesine pusu kuran Namık Demirbağ, silahıyla 6 kez ateş etti. Şahıs, mermisi bittikten sonra da silahın kabzasıyla yengesinin başına vurdu. Komşuların araya girmesiyle Namık Demirbağ etkisiz hale getirilmeye çalışıldı. Bu arada Nurten Demirbağ'ın olayı öğrenen oğlu C.D. de eline aldığı bıçakla amcası Namık Demirbağ'ı bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Nurten Demirbağ'ı yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ancak talihsiz kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Nurten Demirbağ'ın oğlu C.D. adli kontrolle serbest bırakılırken, olayın faili Namık Demirbağ ise "kadına karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gürültü nedeniyle husumet yaşamışlar

Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Nurten Demirbağ'ın yakınları ile tutuklu sanık Namık Demirbağ hazır bulundu. Tarafların daha önceye dayalı gürültü nedeniyle husumet yaşadığı iddianamede yer alırken, sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın elindeki tabancayla 1-2 metre mesafeden arkasını dönen yengesinin sırtına doğru 4 el ateş ettiği, yengesi Nurten Demirbağ'ın merdivenlerden yuvarlandığı, sanığın atış yapmak istediği ancak silahının tutukluk yaptığı belirtildi. Sanığın yeniden evine doğru gittiği, bir süre sonra tekrar gelerek tabanca ile merdivenlerde yatan yengesine yakın mesafeden 2 el daha ateş ettiği, sırtına tekme attığı ve vücudunun çeşitli yerlerine vurduğu iddianamede yer aldı. Sanığın olay günü 1,33 promil alkollü olduğu da iddianamede yer alırken, tarafların arasında önceye dayalı balkon kullanımı ve gürültü nedeniyle husumet olduğu belirtildi.

Yengesine "Ne zaman duracaksınız" demiş

Sanığın ifadesinde kendisinin evden çıkartılmak istendiğini, olay günü de gezmek için dışarıya çıktığında yengesi ile karşılaştığını ve yengesinin hakaretleri üzerine "Ne zaman duracaksınız" dediğini, ölen yengesinin ise hakaretlerine devam ettiğini söylediği belirtildi. Bunun üzerine Namık Demirbağ'ın silahına sarılarak ateş ettiği, eve dönüp silahı tekrar doldurarak gelip yeniden ateş ettiği ifadelerde yer aldı. İddianamede sanığın yengesini öldürmek kastıyla ateş ettiği kanaatine varılarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Ne zaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yengesine merdivende pusu kurup kurşun yağdıran sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yengesine merdivende pusu kurup kurşun yağdıran sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi - Son Dakika
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