Yengesine merdivende pusu kurup kurşun yağdıran sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi - Son Dakika
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Yengesine merdivende pusu kurup kurşun yağdıran sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

11.10.2022 20:16

Yengesine merdivende pusu kurup kurşun yağdıran sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi Zonguldak'ta 42 yaşındaki Nurten Demirbağ'ın dolmuştan inip evine gittiği sırada merdivende pusu kuran kayınbiraderi Namık Demirbağ'ın silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybettiği olayda...

Yengesine merdivende pusu kurup kurşun yağdıran sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 42 yaşındaki Nurten Demirbağ'ın dolmuştan inip evine gittiği sırada merdivende pusu kuran kayınbiraderi Namık Demirbağ'ın silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybettiği olayda sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Edinilen bilgiye göre olay geçen 16 Haziran günü Birlik Mahallesi Hünkar Sokak üzerinde yaşandı. Bir evin güvenlik kamera görüntüleriyle amatör kamera görüntülerine de yansıyan olayda dolmuştan inen 42 yaşındaki Nurten Demirbağ, evine giden merdivenleri çıkarken kayınbiraderi Namık Demirbağ ile karşılaştı. Yengesine pusu kuran Namık Demirbağ, silahıyla 6 kez ateş etti. Mermisi bittikten sonra da silahın kabzasıyla yengesinin başına vurdu. Komşuların araya girmesiyle birlikte Namık Demirbağ etkisiz hale getirilmeyi çalışıldı.

Bu arada Nurten Demirbağ'ın olayı öğrenen oğlu C.D. de eline aldığı bıçakla amcası Namık Demirbağ'ı bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Nurten Demirbağ'a yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ancak talihsiz kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Nurten Demirbağ'ın oğlu C.D. adli kontrolle serbest bırakılırken olayın faili Namık Demirbağ ise "kadına karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gürültü nedeniyle husumet yaşamışlar

Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Nurten Demirbağ'ın yakınları ile tutuklu sanık Namık Demirbağ hazır bulundu. Tarafların önceye dayalı gürültü nedeniyle husumet yaşadığı iddianamede yer alırken sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede sanığın elindeki tabancayla 1-2 metre mesafeden arkasını dönen yengesinin sırtına doğru 4 el ateş ettiği, yengesi Nurten Demirbağ'ın merdivenlerden yuvarlandığı, sanığın atış yapmak istediği ancak silahının tutukluk yaptığı belirtildi. Sanığın yeniden evine doğru gittiği bir süre sonra tekrar gelerek tabanca ile merdivenlerde yatan yengesine yakın mesafeden 2 el daha ateş ettiği, sırtına tekme attığı ve vücudunun çeşitli yerlerine vurduğu iddianamede yer aldı.

Sanığın olay günü 1,33 promil alkollü olduğu da iddianamede yer alırken tarafların aralarında önceye dayalı balkon kullanımı ve gürültü nedeniyle husumet olduğu da belirtildi.

Yengesine "ne zaman duracaksın" demiş

Sanığın ifadesinde kendisinin evden çıkartılmak istendiğini, olay günü de gezmek için dışarıya çıktığında yengesi ile karşılaştığını ve yengesinin kendisine yönelik hakaretlerinden bahsederek "Ne zaman duracaksınız" dediği, ölen yengesinin ise hakaretlerine devam ettiği belirtildi. Bunun üzerine Namık Demirbağ'ın silahına sarılarak ateş ettiği, eve dönüp silahı tekrar doldurarak gelip yeniden ateş ettiği ifadelerde yer aldı.

İddianamede sanığın yengesini öldürmek kastıyla ateş ettiği kanaatine varılarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Ne zaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yengesine merdivende pusu kurup kurşun yağdıran sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yengesine merdivende pusu kurup kurşun yağdıran sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi - Son Dakika
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