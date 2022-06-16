Merdivenlerde pusu kurup kurşunladığı yengesini böyle yumrukladı - Son Dakika
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Merdivenlerde pusu kurup kurşunladığı yengesini böyle yumrukladı

16.06.2022 23:18
Merdivenlerde pusu kurup kurşunladığı yengesini böyle yumrukladı

Merdivenlerde pusu kurup kurşunladığı yengesini böyle yumrukladı Zonguldak'ta aralarında husumet olduğu öğrenilen yengesine merdivende kurşun yağdıran zanlı, annesini yaralı halde bulan yeğeni tarafından bıçaklandı.

Merdivenlerde pusu kurup kurşunladığı yengesini böyle yumrukladı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta aralarında husumet olduğu öğrenilen yengesine merdivende kurşun yağdıran zanlı, annesini yaralı halde bulan yeğeni tarafından bıçaklandı. O anlar ise bir binanın güvenlik kamerasına ve amatör kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Birlik Mahallesi Hünkar Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre Antalya'dan Zonguldak'taki babasına ait eve taşınan Namık D., bir süre önce üst katlarında ikamet eden yengesi Nurten D. ve ağabeyi Mehmet D. ile husumet yaşamaya başladı. Sıklıkla üst kattan kendisinin rahatsız edildiğini öne süren Namık D. eline aldığı silahla apartmanlarına giden merdivenlerde yengesi Nurten D.'yi beklemeye başladı. Bu sırada dolmuştan inerek evinin yolunu tutan Nurten D., merdivenlerde kayınbiraderi Namık D.'yi gördü.

Kendisinin sürekli rahatsız edildiğini ve huzur bulamadığını söyleyen Namık D. elindeki silahla yengesi Nurten D.'ye defalarca ateş etti. Sonunda mermisi biten Namık D. bu seferde silahın kabzasıyla yengesinin başına vurmaya başladı.

Karnından yaralanan Nurten D. gözyaşlarıyla çığlık atarak yardım istedi. Kayınbiraderine "Ben sana bugün ne dedim" diyerek gözyaşı döken kadının imdadına çevredekiler yetişti. Bir vatandaş ise o anları cep telefonu ile kaydetti. Eşinin kardeşi tarafından vurulduğu haberini alan Mehmet D. ve oğlu Cankan D. evlerinin önüne geldiğinde Nurten D.'yi kanlar içinde buldu. Mehmet D. iddialara göre kardeşi Namık D.'yi yumruklarken oğlu Cankan D. de maket bıçağı ile amcasını yaraladı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Nurten D. hayati tehlikeyle Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bıçakla yaralanan Namık D. de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis Cankan D. ve babası Mehmet D.'yi de polis merkezine götürürken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Merdivenlerde pusu kurup kurşunladığı yengesini böyle yumrukladı
Merdivenlerde pusu kurup kurşunladığı yengesini böyle yumrukladı
Merdivenlerde pusu kurup kurşunladığı yengesini böyle yumrukladı
Merdivenlerde pusu kurup kurşunladığı yengesini böyle yumrukladı
Merdivenlerde pusu kurup kurşunladığı yengesini böyle yumrukladı
Merdivenlerde pusu kurup kurşunladığı yengesini böyle yumrukladı
Merdivenlerde pusu kurup kurşunladığı yengesini böyle yumrukladı
Merdivenlerde pusu kurup kurşunladığı yengesini böyle yumrukladı
Merdivenlerde pusu kurup kurşunladığı yengesini böyle yumrukladı
Merdivenlerde pusu kurup kurşunladığı yengesini böyle yumrukladı
Merdivenlerde pusu kurup kurşunladığı yengesini böyle yumrukladı
Merdivenlerde pusu kurup kurşunladığı yengesini böyle yumrukladı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Merdivenlerde pusu kurup kurşunladığı yengesini böyle yumrukladı - Son Dakika

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