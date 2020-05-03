Yengesine tokat attı, sokakta kaldı - Son Dakika

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, şizofreni hastası Zafer Leylek, kendisini evde istemediğini ileri sürdüğü yengesine tokat atınca, mahkeme evden uzaklaştırma cezası verdi. Zafer Leylek gidecek yeri olmayınca sokakta kaldı

Arifiye Hanlı Mahallesi'nde yaşayan şizofreni hastası Zafer Leylek, koronavirüs tedbirleri kapsamında çalıştığı spor salonu kapanınca babaevine, ağabeyinin yanına döndü. İki hafta ağabeyiyle yaşayan Zafer Leylek, kendisinin evde istenmediğini ve babaevinde kendisinin de hakkı olduğunu ileri sürerek Arifiye Polis Merkezine ve Sakarya Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulundu. Zafer Leylek, geçen hafta pazar günü tıraş olurken kendisine evden gitmesini söylediğini iddia ettiği yengesine tokat atıp itti. Yere düşen ve kolu incinen Fatma Leylek, karakola giderek Zafer Leylek'ten şikayetçi oldu. Mahkeme kararıyla Zafer Leylek'e bir ay evden uzaklaştırma cezası verildi. Zafer Leylek, Adapazarı Yenicamii'nin arka kısmında sedirlerin üzerinde yatıp kalkmaya başladı.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklarda kalamadığını anlatan Zafer Leylek, devletin kendisine geçici bir süreliğine yer temin etmesini istedi. Virüs ile mücadele süreci sona erdiğinde yeniden işe girip kendi düzenini kuracağını aktaran Zafer Leylek, "Engelli raporum var. İş yerim kapandı ve ücretsiz izne çıkarıldım, o yüzden resmi ikametgahıma döndüm. Evimiz aileden kalma. Rahmetli anne ve babamın yaptığı evdir. Evde ağabeyim, yengem ve yeğenim kalıyor. Ben 25 gün önce eve geldiğimde ağabeyim, yengem ve yeğenim beni istemediler. Ben de ağabeyime burada geçici süre kalacağımı söyledim. Bu aileden kalma bir ev siz yapmadınız bu evi. Annem ve babamın yaptığı ev dedim" dedi.