Bolu'da bir adam önce yengesini bıçakladı, sonra 3. kattan atladı - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu'da bir adam önce yengesini bıçakladı, sonra 3. kattan atladı

29.11.2022 16:58

Bolu'da yaşanan olayda Kerem Seçkin isimli kişi, yengesi Gizem Özçelik'e bıçakla saldırıp yaraladı. Saldırıdan sonra 3. kattan atlayan şahıs ağır yaralandı.

Bolu'da Kerem Seçkin, iddiaya göre evine gittiği dayısının eşi Gizem Özçelik ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Kerem Seçkin, mutfaktan aldığı bıçakla Gizem Özçelik'i bıçaklayarak ağır yaraladı. Kerem Seçkin, daha sonra 3'üncü kattaki dairenin balkonundan atladı.

EKİPLER HEMEN MÜDAHALE ETTİ

Kerem Seçkin'in atladığını gören komşular durumu polis ve 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu.

Bir garip olay! Önce yengesini bıçakladı, sonra 3. kattan atladı

HAYATİ TEHLİKELERİ SÜRÜYOR

Yaralılar, daha sonra ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, yaralıların hayati tehlikeleri devam ediyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da bir adam önce yengesini bıçakladı, sonra 3. kattan atladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:47 Dünya şampiyonu boksör Meksika formasını tekmeleyen Messi'yi tehdit etti! Cevabı Mike Tyson verdi
16:42 İstanbul Sarıyer'de köpeğe işkence eden saldırgan tutuklandı
16:37 AK Parti kanadı, milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesi için tarih verdi
16:24 Bolu'da bir adam önce yengesini bıçakladı, sonra 3. kattan atladı
16:26 Sokak röportajında konuşan adamın sözleri gündem oldu: Cinsel ilişki vaadiyle 400 TL paramı aldılar
16:17 Çocukken annesi tarafından terkedilen Nursel Ergin, başından geçenleri gözyaşları içinde anlattı
15:56 Zeytinyağı fiyatları vatandaşı isyan ettirdi! Ürün ve üretim sıkıntısı olmamasına rağmen sürekli zamlanıyor
15:35 "Dünyanın en çekici atleti" olarak adlandırılan Alica Schmidt, Forbes tarafından "En başarılı 30 yaş altı 30 kişi" listesinde yer aldı
15:35 Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'dan heyecan yaratan paylaşım: Yuvama dönüyorum
15:00 Mustafa Ceceli'nin ailesine ait kuyumcu dükkanı soyuldu: 2,5 milyon değerinde altın çalındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2022 17:07:20. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu'da bir adam önce yengesini bıçakladı, sonra 3. kattan atladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement