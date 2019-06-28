Son Dakika Haberleri: Yengesini dövüp, bıçakla saldırdı
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Yengesini dövüp, bıçakla saldırdı

42 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, Suat G.'nin, ağabeyinin eşini döverek, bıçakla saldırdığı, sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.

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ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, Suat G.'nin, ağabeyinin eşini döverek, bıçakla saldırdığı, sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, Siverek'e bağlı Esmerçayı Mahallesi'nde meydana geldi. Suat G., iddiaya göre, 1'i resmi nikahlı 3 eşi olan ağabeyi Veysi G.'nin evine gitti. Burada 2 yengesiyle tartışmaya başlayan Suat G., kadınlardan birini dövmeye başladı. Diğer yenge de araya girmeye çalışınca Suat G., arka cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı. Olay sırasında evde bulunan biri ise cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler, kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından izlenirken, tepki çekti. Suat G. ile kardeşi Veysi G.'nin hem eşlerine hem de çocuklarına sürekli şiddet uyguladığı da iddia edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


- Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:31 Kaynak: DHA
Polis, Siverek, Şanlıurfa, Güncel
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