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Yengesinin üzerine araç sürüp baltayla saldırdı - Son Dakika

Yengesinin üzerine araç sürüp baltayla saldırdı

02.11.2021 20:19

Yengesinin üzerine araç sürüp baltayla saldırdı Yengesine baltalı dehşeti yaşatan sanığa 5 yıl 10 ay hapis cezası Zonguldak'ta iki yıl önce 52 yaşındaki yengesi Leyla Köse'ye baltayla saldıran sanık Savaş K. hakim karşısına çıktı.

Yengesinin üzerine araç sürüp baltayla saldırdı

Yengesine baltalı dehşeti yaşatan sanığa 5 yıl 10 ay hapis cezası

ZONGULDAK - Zonguldak'ta iki yıl önce 52 yaşındaki yengesi Leyla Köse'ye baltayla saldıran sanık Savaş K. hakim karşısına çıktı. İşlediği suç nedeniyle Köse'nin duyu ve organlarından birinin işlevselliğinin zayıflamasına sebep olan sanık, beraatini istedi. Kararını açıklayan mahkeme ise sanığı 5 yıl hapis cezası ile cezalandırdı.

Edinilen bilgiye göre olay geçen 2019 yılı Ağustos ayında yaşandı. 52 yaşındaki Leyla Köse, 21 Ağustos günü kayınbiraderi Savaş K.'nın baltalı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan ve ağır yaralanan Köse'nin imdadına ise eşi Turgut Köse yetişti. Talihsiz kadın uzun bir tedavi sürecini geçirdi. Vücudunda kırıklar meydana gelen, parmağından ve kolundan yaralanan Leyla Köse taburcu olduktan sonra hukuk mücadelesini sürdürdü. Olay sonrası ifadesi alınarak serbest bırakılan şüpheli, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla yeniden gözaltına alındı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen tutuklu sanık Savaş K., bugün hakim karşısına çıktı. Karar duruşmasında Leyla Köse, eşi Turgut Köse ve taraf avukatları da katıldı.

Savcı mütalaasında sanığın cezalandırılmasını istedi

Çaycuma 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada olayla ilgili mütalasını sunan Cumhuriyet Savcısı; sanığın silah sayılan suç aleti baltayla kasten öldürmeye yönelik eylemi nedeniyle cezalandırılmasını talep etti. Mütaalaada Leyla Köse'nin yolda tek başına yürüdüğü sırada sanığın aracını yaralamak kastıyla Köse'nün üzerine sürdüğü ardından araçtan inerek elindeki baltayla 'Allah be sonunda elime düştün bakalım seni şimdi elimden kim alacak' şeklinde tehditte bulunduğu da yer aldı. Balta ile yengesinin koluna ve vücudunun çeşitli yerlerine vurarak yaraladığı, duyu ve organlarından birinin işlevinin sürekli olarak zayıflamasına neden olacak şekilde yaralanmasına sebep olan sanığın üzerine atılı suçlamaları kabul etmese de basit tıbbi müdahale ile giderilemez, duyu ve organ işevinin azalmasına neden olacak şekilde yaralama suçunu işlediğinin sabit olduğu belirtildi.

Son sözü sorulan sanık Savaş K. ise "Takdir mahkemenindir" dedi.

Mahkeme 'meşru müdafaa' dedi beraat etti, tutuklu sanığa 5 yıl 10 ay hapis cezası

Mahkeme, sanığın Leyla Köse'ye karşı 'Kasten Yaralama' eylemi nedeniyle 2 yıl 4 ay hapis cezası cezalandırılmasına, eylemi silahla işlediği için cezadan yarı oranında arttırılarak 3 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, mağdur Leyla Köse'nin duyu ve organlarından birinin işlevinin zayıflamasına neden olduğundan cezasının bir kat arttırılarak 6 yıl 12 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına; duruşmadaki iyi hali nedeniyle 5 yıl 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Sanığın ağabeyi Turgut Köse'ye karşı işlediği yaralama suçu nedeniyle 200 gün adli para ceza ile cezalandırılmasına karar verildi.

Mahkeme heyeti Turgut Köse'nin ise aynı zamanda kardeşi olan tutuklu sanık Savaş K.'ya yönelik kasten yaralama eylemi gerçekleştirdiği ancak olayı haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 1 ay 7 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Mahkeme, mağdur Leyla Köse'nin ise tutuklu sanığa karşı yaralama eyleminin gerçekleşmesine rağmen meşru müdafaa bulunması sebebiyle beraatine karar verdi.

"Kadına şiddete emsal teşkil etsin"

Mahkeme sonrası İHA'ya konuşan Leyla Köse, adalete güvendiğini anlatan Leyla Köse, "Adalete güveniyordum. Güvenim boşa çıkmadı. Buna da şükrediyorum. Tüm hakim ve savcılarımıza da çok teşekkür ediyorum. Verdiği kararları en iyi şekilde kanunun gerektirdiği şekliyle verdiği için teşekkür ediyorum. Kadına şiddeti inşallah cezalarını en ağır şekilde alırlar ki bir daha kadına şiddete olaylarında caydırıcı bedelini görürler. İnşallah caydırıcı olur. Kadına, çocuğa, hayvanlara hiçbirine şiddet uygulanmasını istemiyorum. Kadına şiddete yönelik cezalarda emsal temsil edecek karar verdikleri için teşekkür ediyorum. Öldürdükleri halde ceza almayanlar var. Ama bizim mahkememiz emsal temsil edecek bir karar verdi" diye konuştu.

Yengesinin üzerine araç sürüp baltayla saldırdı
Yengesinin üzerine araç sürüp baltayla saldırdı
Yengesinin üzerine araç sürüp baltayla saldırdı
Yengesinin üzerine araç sürüp baltayla saldırdı

Leyla Köse, Zonguldak, Tragger, Savaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yengesinin üzerine araç sürüp baltayla saldırdı - Son Dakika


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