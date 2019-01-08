Son Dakika Haberleri: Yengeye Cinsel İstismara 27 Yıl Hapis Cezası

Yengeye Cinsel İstismara 27 Yıl Hapis Cezası

55 dakika önce

ADANA'da, cezaevinde olan ağabeyinin 4 çocuk annesi eşi D.B.'ye (27) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Sezer B. (30), 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yengeye Cinsel İstismara 27 Yıl Hapis Cezası, System.String[]
ADANA'da, cezaevinde olan ağabeyinin 4 çocuk annesi eşi D.B.'ye (27) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Sezer B. (30), 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sezer B. son savunmasından "Alkollüydüm, hatırlamıyorum" dedi.

Merkez Yüreğir ilçesinde oturan D.B., Hatay'da yaşayan ailesiyle birlikte 3 Nisan'da Köprübaşı Polis Merkezi'ne gelerek, gece yarısı evine gelen evli ve 3 çocuk babası kayınbiraderi Sezer B.'den şikayetçi oldu. D.B. polise, çocuklarını uyuttuktan sonra eve gelen kayınbiraderi Sezer B.'nin kendisini saçından sürükleyerek, yatak odasına götürdüğünü ve cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Gözaltına alınan Sezer B. ise suçlamayı kabul etmedi. Yengesiyle kendi isteğiyle cinsel ilişkiye girdiğini ileri süren Sezer B., tutuklandı. Sezer B. hakkında, 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, nitelikli cinsel saldırı, mala zarar verme'  suçlarından toplam 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın iddianamesinde  Adli Tıp Kurumu raporuna da yer verilerek, şüphelinin mağdura sistematik şekilde cebir ve şiddet uygulayarak, cinsel istismarda bulunduğu vurgulandı.

'ALKOLLÜYDÜM'

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Sezer B., Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi(SEGBİS) aracılığıyla katıldı.  Müşteki D.B. ise katılmadı. Mahkeme savcısının, 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, nitelikli cinsel saldırı, mala zarar verme' suçlarından cezalandırılmasını istediği Sezer B., son savunmasında da suçlamaları kabul etmedi. Yengesiyle aynı avluda oturduklarını belirterek, "Yengem bana seslenerek, yeğenimin rahatsız olduğunu söyledi. Alkollüydüm. İstifra etmeye başladım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

27 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Sanık Sezer B. mahkeme tarafından 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 21 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıl 6 ay, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan da 1 yıl 6 ay olmak üzere toplam 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:34 Kaynak: DHA

Adana, 3. Sayfa
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