Yeni 10 TL Banknot Nasıl Olacak? Yeni 10 TL Ne Zaman Çıkacak? - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs 2020'de yeni 10 TL banknotların piyasaya sürüleceğini duyurdu. Yeni 10 TL nasıl olacak? Eski 10 TL'den nasıl ayırt edilecek? Yeni 10 TL farkı ne olacak? Yeni 10 TL banknotlar ne zaman çıkacak? Yeni 10 TL ile ilgili tüm merak edilenler haberimizde.



Yeni 10 TL Banknot Nasıl Olacak?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni 10 TL duyurusu yaptı. 1.,2.,3. tertip olarak basılan ve hala tedavülde olan 10 TL'lere ek olarak 4. tertip yeni 10 TL piyasada olacak. Tüm özellikleri şu anda kullanılan 10 TL'lere benzeyen yeni 10 TL, farklı olarak üzerinde Merkez Bankası ve Başkan Yardımcısı imzalarını taşıyacak. Yeni 10 Türk Lirası, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal ve yardımcısı Dr. Emrah Şener'in imzalarının eklenmesiyle piyasalardaki yerini alacak.



Yeni 10 TL Ne Zaman Çıkacak?



T.C. Merkez Bankası, yeni 10 TL banknotların üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III. tertipleriyle tamamen aynı olduğunu, 4 Mayıs 2020 tarihinden itibaren tedavüle verileceğini belirtti. IV. tertip 100 TL banknotlara ilişkin duyuru da yapılacak.



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