Yeni 100 ve 200 Euro'lar piyasaya çıktı

AVRUPA Birliği'nin ortak para birimi Euro'nun tüm banknotlarının yenilenme süreci tamamlandı.

AVRUPA Birliği'nin ortak para birimi Euro'nun tüm banknotlarının yenilenme süreci tamamlandı. Daha önce 5, 10, 20 ve 50 Euro'luk banknotlar yenilenmiş ve piyasaya sürülmüştü. 100 ve 200 Euro'luk yeni banknotların piyasa girmesiyle Euro'nun Avrupa serisi de tamamlandı. Yeni 100 ve 200 Euro'luk kağıt paraların sahtesinin yapılmaması için tüm güvenlik önlemlerinin alındığını açıklayan Avrupa Merkez Bankası, 2.3 milyar Euro değerinde 100, 700 milyon Euro değerinde de 200 Euro'luk banknotların piyasaya sürürlüdğünü duyurdu. Eski banknotlar da dolaşımda kalacak ve zamanla piyasadan çekilecek.



DAHA KÜÇÜK, DAHA GÜVENLİ



Önceki serilere göre daha yenilikçi güvenlik özelliklerine sahip 100 ve 200'lük yeni banknotların boyutu daha küçük. Diğerleri gibi 'hisset, bak ve eğ' yöntemiyle de test edilebiliyor. Yeni 100 ve 200 Euro'luk banknotlarda portre penceresi teknolojisi kullanıldı. Banknot ışığa tutulduğunda hologram üzerindeki pencere şeffaf hale geliyor ve mitolojik bir figür olan Europe'un portresi banknotun her iki tarafından da görülebilecek şekilde ortaya çıkıyor. Işığa tutulduğunda gri şeridin üzerinde de küçük Euro sembolleri ortaya çıkıyor.

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